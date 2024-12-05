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В Чехии рассказали о ситуации с поставками нефти по "Дружбе" - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Чехии рассказали о ситуации с поставками нефти по "Дружбе"
В Чехии рассказали о ситуации с поставками нефти по "Дружбе" - 05.12.2024, ПРАЙМ
В Чехии рассказали о ситуации с поставками нефти по "Дружбе"
Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию по-прежнему не поступает, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol, которой... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:04+0300
2024-12-05T14:04+0300
экономика
чехия
нефть
нпз
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ПРАГА, 5 дек – ПРАЙМ. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию по-прежнему не поступает, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), Павел Кайдл. "Нефть в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" по-прежнему не течет", - сказал Кайдл. Накануне глава минпромторга республики Лукаш Влчек подтвердил журналистам, что в Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода "Дружба". Чехия получает нефть из Западной Европы посредством системы трубопроводов ТAL и IKL, а также по южной ветке трубопровода "Дружба", по которой поставляется 58% импортируемой республикой нефти. Вечером в среду правительство Чехии в связи с нарушением поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" приняло решение об использовании 330 тысяч тонн нефти из запасов Управления государственных материальных резервов (УГМР) для НПЗ в городе Литвинове (на западе страны), который работает на российской нефти. При этом прокачка состоится только в том случае, если поставки нефти по "Дружбе" не возобновятся в ближайшие дни, заявил в сети Х руководитель УГМР Павел Швагр.
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чехия, нефть, нпз
Экономика, ЧЕХИЯ, Нефть, НПЗ
14:04 05.12.2024
 
В Чехии рассказали о ситуации с поставками нефти по "Дружбе"

Orlen Unipetrol: нефть по трубопроводу "Дружба" в Чехию по-прежнему не поступает

© Фото : АО «Транснефть – Дружба»Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© Фото : АО «Транснефть – Дружба»
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ПРАГА, 5 дек – ПРАЙМ. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" в Чехию по-прежнему не поступает, сообщил в четверг РИА Новости пресс-секретарь компании Orlen Unipetrol, которой принадлежат оба чешских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), Павел Кайдл.
"Нефть в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" по-прежнему не течет", - сказал Кайдл.
Накануне глава минпромторга республики Лукаш Влчек подтвердил журналистам, что в Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода "Дружба".
Чехия получает нефть из Западной Европы посредством системы трубопроводов ТAL и IKL, а также по южной ветке трубопровода "Дружба", по которой поставляется 58% импортируемой республикой нефти.
Вечером в среду правительство Чехии в связи с нарушением поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" приняло решение об использовании 330 тысяч тонн нефти из запасов Управления государственных материальных резервов (УГМР) для НПЗ в городе Литвинове (на западе страны), который работает на российской нефти. При этом прокачка состоится только в том случае, если поставки нефти по "Дружбе" не возобновятся в ближайшие дни, заявил в сети Х руководитель УГМР Павел Швагр.
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ЭкономикаЧЕХИЯНефтьНПЗ
 
 
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