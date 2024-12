https://1prime.ru/20241205/dajdzhest-853339755.html

Дайджест российских СМИ - 4 декабря

Дайджест российских СМИ - 4 декабря - 05.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 4 декабря

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T04:59+0300

2024-12-05T04:59+0300

2024-12-05T04:59+0300

россия

рф

москва

украина

владимир путин

юн сок ёль

дональд трамп

втб

ведомости

м.видео-эльдорадо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853339755.jpg?1733363940

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Владимир Путин не растерял форума - Хотя и была такая опасность в ЦМТ - 4 декабря президент России Владимир Путин принял участие в 15-м инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Это стало для него поводом, сообщает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, вспомнить истории из немецкого периода собственной биографии, поделиться сочувствием к американскому доллару и встать горой на защиту избранного американского президента, а также народов Африки, которые, впрочем, и так уже за все благодарны. - Доходам дали ход - Дивидендам облегчают путь к частным инвесторам - Профучастники рынка ценных бумаг получили поддержку со стороны президента РФ, который предложил разрешить вывод дивидендов с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) на другие счета. Эта проблема обсуждается с начала года, однако была далека от решения. - Клинические рекомендации не рекомендуются - Врачи опасаются введения обязательных медицинских стандартов - Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав РФ урегулировать напряженную ситуацию с вводимой с 1 января 2025 года обязанностью оказывать всю медицинскую помощь в стране в соответствии с клиническими рекомендациями (КР). - Триллиону нашлось занятие - Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму - 4 декабря Минфин разместил рекордный объем ОФЗ - на сумму свыше 1 трлн руб. Объем привлечения оказался также рекордным - 964 млрд руб. Как считают участники рынка, основной спрос предъявили крупнейшие системно значимые банки. - Сэкономленное на расходах отдадут работникам - ФАС придумала, как повысить зарплаты в тарифных отраслях - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла источник средств для повышения зарплат в ряде тарифных отраслей - ресурсоснабжающие организации в тепло- и водоснабжении, в водоотведении смогут потратить на это нормативную экономию операционных расходов, заложенную в их инвестпрограммы. - Прогноз с фигурой умолчания - ОЭСР уточнила оценки и риски для глобального роста в 2025 году - Мировая экономика вырастет на 3,3% в 2025 году после роста на 3,2% в 2024-м, следует из декабрьского обзора Организации европейского экономического сотрудничества (ОЭСР). По оценкам аналитиков, расширению спроса в развитых странах будут способствовать рост занятости и смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, оценки для зоны евро и США в докладе несколько улучшены. - Прокуроры побили рекорды "Крылатского" - Знаменитый велотрек отсудили у профсоюзов государству - Арбитражный суд Москвы вернул в госсобственность велотрек "Крылатское" площадью 42,5 тыс. кв. м и стоимостью 11 млрд руб. Соответствующее решение было принято по иску Генпрокуратуры к АО "Спортивный центр профсоюзов "Крылатское"". - Ресторатору приготовили второй срок - Владельца сети "Генацвале" вновь осудили за мошенничество - В Хамовническом суде Москвы вынесен приговор по делу владельца сети московских ресторанов "Генацвале", экс-руководителя обанкротившегося ООО "Мармарило" Вахтанга Шонии. - Азиза исполнила в суде - Певицу допросили по делу об убийстве Игоря Талькова - В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга допросили певицу Азизу Мухамедову (Азиза) по делу об убийстве Игоря Талькова, совершенном более 30 лет назад во дворце спорта "Юбилейный". В преступлении обвиняется бывший концертный директор музыканта Валерий Шляфман, который давно обосновался в Израиле и вины не признает. - Украинская мина из братской Белоруссии - Уроженца Новополоцка обвинили в терактах на БАМе - Как стало известно "Ъ", завершены основные следственные действия по уголовному делу о двух терактах, совершенных на БАМе гражданином Белоруссии по заданию СБУ. Фигурант, которому инкриминируется установка магнитных мин на железнодорожные составы с топливом, полностью признал свою вину, назвав организатором преступления еще одного белоруса, скрывающегося за границей. - Машино-места избавили от споров - Начал действовать упрощенный порядок оформления прав на места в паркингах и гаражах - В России заработал упрощенный порядок оформления прав на машино-место в капитальных паркингах многоквартирных домов или гаражах. Теперь собственник доли нежилого помещения может оформить выдел места без длительных поисков других сособственников — достаточно уведомить их через доску объявлений или в местной газете. - Генпрокуратура запретила дьявольщину - The Satanic Temple признана нежелательной в РФ организацией - Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международной организации под названием The Satanic Temple, то есть "Храм сатаны". В ведомстве объяснили, что сторонники The Satanic Temple используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и призывают к свержению конституционного строя в России. - Южнокорейский президент оказался в интересном положении - После опрометчивого решения позиции Юн Сок Ёля серьезно пошатнулись - Главная оппозиционная сила Южной Кореи при поддержке еще пяти небольших политических сил инициировала импичмент президента Юн Сок Ёля, посчитав, что объявление им военного положения — пусть даже всего на несколько часов - стало грубым нарушением конституции, равносильным госизмене. - Свободном порту ловят льготы - Рыбаки просят продлить действие преференций - Федеральные власти начали обсуждать продление в два-три раза периода льгот по налогам на прибыль и имущество, социальным страховым взносам для резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом их попросили рыбопромышленники, столкнувшиеся с двукратным увеличением сроков окупаемости инвестпроектов по строительству и модернизации судов. - Фреон прошел таможню - Импорт холодильников и кондиционеров разрешили без лицензии - Таможенная служба отреагировала на заявление поставщиков кондиционеров о проблемах с ввозом в РФ холодильного оборудования без лицензии на использование в нем фреона. Компании-поставщики уже сообщили, что ввоз возобновлен, однако Минприроды настаивает, что ввозить в РФ оборудование без лицензии на смеси запрещено. - Налог - сложная вещь - Верховный суд решит, в каком случае комплекс оборудования признается недвижимостью - Как стало известно "Ъ", ОГК-2 судится с налоговой инспекцией из-за льготы по налогу на имущество организаций. Компания построила электростанцию в Свердловской области и отнесла оборудование, входящее в энергоблок, к отдельным объектам движимого имущества, которые налогом не облагаются. - Фактор денег не игрушка - Видеоигры работают над рекламными стратегиями - Высокая стоимость трафика для рекламы продуктов видеоигр стала темой обсуждения представителей индустрии и госсектора. Разработчики предложили использовать муниципальные ресурсы, включая mos.ru, для продвижения игр, а также начать использовать факторинг — закупку мобильного трафика с отложенным платежом. - Жизнь взяли в долю - По новым страховым полисам за год соберут до 250 млрд рублей - По итогам первого года продажи полисов долевого страхования жизни (ДСЖ) объем сегмента может составить 180–250 млрд руб. В первую очередь новые продукты будут конкурировать с полисами инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), имеющими схожие параметры. - Металлу выплавляют спрос - Потреблению стали в РФ до 2030 года должно помочь машиностроение - Падающий спрос на сталь в РФ может начать восстанавливаться после 2025 года при снижении ставки ЦБ и реализации инфраструктурных проектов. Аналитики "Яков и партнеры" ожидают до 2030 года прирост потребления до 2,7 млн тонн в основном за счет машиностроения. - Древесине не дается рост - Развитие лесного сектора сдерживают проблемы с кредитованием и санкции - В деревообрабатывающей промышленности РФ, которая в 2024 году вышла на положительную динамику, сохраняются проблемы со сбытом и привлечением кредитов, следует из исследования в Б1 и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (АСБО). - В лесу заблудился учет - Участники рынка видят риски в новой системе контроля - Переход на новую цифровую систему контроля за лесным сектором ФГИС ЛК с 2025 года вызвал опасения участников отрасли. По их мнению, некорректная работа платформы может осложнить работу предприятий вплоть до остановки деятельности. Компании намерены просить отсрочку на применение административных мер до сентября 2025 года. - Алюмини-порция игристого - Производители осваивают новую тару для вина - На фоне бурного роста продаж игристого вина российские производители стали больше выпускать такие напитки в алюминиевых банках. Так, "Фанагория" запустила в продажу свою первую линейку подобной продукции. Она популярна в том числе из-за относительной дешевизны, что важно для потребителей в текущих условиях роста инфляции. - Туризм канул в речность - Востребованность круизов растет - С появлением новых туристических маршрутов российские путешественники стали обращать больше внимания на круизы. Спрос на них в этом году вырос на 23–30% год к году. Внутри страны динамика ограничивается 8–9%, а на международных направлениях аналитики видят прирост более чем вдвое. В будущем году развитие этого сегмента будет сдерживать дефицит предложения. - "Ригла" расширяется в Поволжье - Фармритейлер выкупил локальную сеть аптек - "Ригла" приобрела почти половину бизнеса сети "Аптека со склада", работающей в Поволжье. Фармритейлер рассчитывает, что результатом сделки станет увеличение на четверть его выручки в этом федеральном округе уже в начале следующего года. В ближайшее время небольшие операторы фармрозницы из-за ухудшающихся условий работы будут стремиться продать свой бизнес крупным компаниям. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Что Путин говорил про экономические связи с миром на форуме "Россия зовет" - Роль развивающихся стран в мировой экономике растет, отметил президент - Глобального Запада больше не существует, "он становится все менее и менее глобальным" – его доля в мировом ВВП постоянно сокращается, как и роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!". - "Дорожное радио" и "Радио Звезда" стали лидерами вещания в новых регионах - ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина почти полностью охвачены российским радиовещанием - Роскомнадзор (РКН) по запросу "Ведомостей" впервые раскрыл радиохолдинги, форматы которых наиболее широко представлены в новых регионах. Согласно этим данным, лидирует "Европейская медиагруппа" (ЕМГ), радиостанции которой вещают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 38 частотах. - Что коммунист Зюганов и единоросс Васильев делали на форуме ВТБ "Россия зовет" - Руководители думских коммунистов и единороссов рассказали о своих ожиданиях от российской экономики - Президент Владимир Путин по традиции выступил на форуме ВТБ "Россия зовет!", но мероприятие прошло впервые после того, как началось резкое падение рубля. Правда, вопрос про рубль никто из пришедших на пленарную дискуссию Путину так и не задал. - IT-компании говорят о росте числа вовлеченных в преподавание в вузах сотрудников - Но этого все равно недостаточно для восполнения дефицита специалистов высокого уровня - Крупные игроки IT-отрасли в 2024 г. вовлекали в преподавание в российских вузах от 900 до 1000 своих работников, или 6–7% от всех профильных сотрудников, рассказали представители Т-банка, VK и других компаний. - Проектировавший космодромы институт задолжал Минобороны более 1 млрд рублей - Министерство пытается взыскать долг с АО "31-й ГПИСС" в арбитражном суде - Министерство обороны заявило три иска к АО "31-й Государственный проектный институт специального строительства" ("31-й ГПИСС"), которое в том числе занималось проектированием космодромов Капустин Яр, Байконур, Плесецк и Восточный. По первому иску военное ведомство требует взыскать с института чуть более 1 млрд руб., по другим двум суммы скромнее – 85,4 млн и 55 млн руб., обнаружили "Ведомости" в картотеке Арбитражного суда Москвы. - В ЦИК появится новое управление по международному сотрудничеству - Это связано с возросшим интересом со стороны иностранных государств к избирательной системе России - В структуре аппарата Центризбиркома (ЦИК) создадут новое управление по международному сотрудничеству. Такое постановление комиссия приняла на заседании 4 декабря. По словам ее главы Эллы Памфиловой, несмотря на санкции со стороны "западного меньшинства", интерес к российской избирательной системе со стороны иностранных государств возрос. - НСПК будет поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств - Механизм заработает в 2025 году - Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис "Добрая воля" возврат похищенных у граждан средств. Об этом рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента компании Георгий Дорофеев на Технологической конференции НСПК. Компания планирует внедрить такой механизм поощрения в течение 2025 г., размер вознаграждения сейчас прорабатывается, уточнил "Ведомостям" Дорофеев. - Высокий суд Англии запретил ВЭБу судиться с банком Barclays в LCIA - Весной он отказал российской корпорации в рассмотрении спора в Арбитражном суде Москвы - Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) не обладает юрисдикцией для разрешения спора российской госкорпорации ВЭБ.РФ с крупным британским банком Barclays по поводу долга последнего по валютным свопам. Такое решение вынес Высокий суд Англии и Уэльса – государственная инстанция признала свою исключительную компетенцию рассматривать это дело. "Ведомости" ознакомились с решением суда. - В ВТБ назвали крипту "одной из голов многоголового змея" – международных расчетов - Первый зампред банка Пьянов не ждет широкого использования криптовалют в расчетах через границу - Криптовалюты могут быть лишь "одной из голов многоголового змея" – внешнеторговых расчетов, заявил "Ведомостям" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в кулуарах форума "Россия зовет!". "Система [международных] расчетов до появления какого-то централизованного решения будет развиваться как многоголовый змей, когда отрубание головы не убивает это животное", – считает банкир. - Как Южная Корея дошла до серьезного политического кризиса - Президента, скорее всего, лишат должности, внешний курс может измениться - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после внезапного объявления 3 декабря военного положения, которое в течение нескольких часов было отменено парламентом, теперь под реальной угрозой импичмента. Как передает агентство Yonhap, 191 депутат национального собрания (парламента) из шести оппозиционных президенту партий, в том числе крупнейшей – демократической партии "Тобуро", уже подал соответствующее заявление из-за "акта мятежа", а голосование может пройти 6 или 7 декабря. - Вотум недоверия правительству Франции может затормозить помощь Украине - Политика Макрона не нравится ни левым, ни правым - Отставка правительства Франции может замедлить оказание военной помощи Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, текущая помощь Украине оказывается за счет поставок вооружения из наличия французской армии, которое заменяется новым за счет бюджетных ассигнований. - Сирийская армия контратакует джихадистов - Иран готов оказать помощь войсками и отправляет своих прокси - Правительственная армия Сирии перешла в контрнаступление и отбросила боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана террористической и запрещена в России) и союзную им "Свободную сирийскую армию" более чем на 20 км от окраин города Хамы, сообщил 4 декабря телеканал Al Mayadeen. Операция прошла на следующий день после того, как боевики приблизились к городу на расстояние 6 км. - "АвтоВАЗ" допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году - Высокая ключевая ставка и ужесточение условий выдачи автокредитов давят на рынок - "АвтоВАЗ" в начале 2025 г. может скорректировать годовой производственный план, установленный сейчас на уровне 500 000 автомобилей. Об этом глава компании Максим Соколов сообщил 4 декабря на форуме ВТБ "Россия зовет". Причиной для корректировки топ-менеджер назвал сильное помесячное снижение рынка в ноябре, которое, как ожидают в компании, продолжится и в декабре. - Capital Group может построить крупный жилой квартал на севере Москвы - Структура девелопера стала оператором проекта реорганизации промзоны рядом с Речным вокзалом - Компания "Специализированный застройщик "Бореалис девелопмент", которая принадлежит девелоперу Capital Group и структуре департамента городского имущества Москвы, в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) разработает проект застройки промзоны на 17,4 га на пересечении ул. Фестивальной и ул. Лавочкина у Речного вокзала. - "Домодедово" переходит на российский софт - Его операционной деятельностью будет управлять отечественное ПО от компании IPG - Московский аэропорт "Домодедово" меняет базу данных операционной деятельности аэропорта (AODB; Airport Operational Database) с английской Ultra Electronics на российскую от компании IPG. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель аэропорта и подтвердил представитель IPG. - Рынок лакомств для животных демонстрирует двузначные темпы роста - Ритейлеры расширяют ассортимент таких товаров вслед за спросом - В России в этом году резко вырос спрос на товары для животных в категории "лакомства", следует из данных NielsenIQ. За последние 12 месяцев – с ноября 2023 г. по октябрь 2024 г. включительно – их продажи увеличились в натуральном выражении на 26,9% к тому же периоду 2023/24 гг. В предыдущий сопоставимый период рост составлял всего 2,1%. Абсолютных цифр в компании не приводят. - "М.видео-Эльдорадо" начала выдавать микрозаймы до 100 000 рублей на любые цели - До этого группа использовала только рассрочку оплаты при покупках в собственной сети - Группа "М.видео-Эльдорадо" запустила сервис предоставления денежных займов. Компания предлагает клиентам до 100 000 руб. со сроком выплаты до 12 месяцев. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель группы. Деньги можно будет использовать как для покупок в "М.видео-Эльдорадо", так и на любые другие цели. - Путин дал ЦБ и правительству поручения по развитию фондового рынка - Среди прочего президент предложил увязать господдержку компаний с наличием у них публичного статуса - Правительству и Банку России нужно активизировать работу по развитию рынка капитала, чтобы поддержать стремление бизнеса вкладываться в свое развитие, расширять мощности и создавать новые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Ветер с Востока - Владимир Путин - о том, как меняется бизнес-климат в международных экономических и финансовых отношениях - В среду, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Глава государства сообщил о достижениях российской экономики, которая смогла полностью восстановиться и продолжает развиваться, несмотря на все планы Запада нанести России стратегическое поражение. - Как цифры сошлись - "Российская газета" публикует закон о федеральном бюджете - Главными приоритетами бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов станут соцобязательства и оборона. По словам членов правительства, бюджет на предстоящую трехлетку получился жестким, а работа над ним была непростой. - Ставок нет - Правительство поддержало законопроект о самозапрете на участие в азартных играх - Группа депутатов получила положительный отзыв от правительства страны на предложение о том, что люди, имеющие игровую зависимость, должны иметь право на самозапрет участия в азартных играх. - ГКЧП по-корейски - Парламент Южной Кореи проголосует о прекращении полномочий президента 6-7 декабря - Как и ожидалось, затея с введением президентом Республики Корея (РК) Юн Сок Ёлем военного положения закончилась фиаско и привела к серьезным проблемам для него самого. Голосование о досрочном прекращении полномочий южнокорейского лидера состоится 6-7 декабря. - Стоп-сигналы - Инфляция в России будет замедляться, но ее "тормозной путь" займет больше года - Ситуация с инфляцией не перестает быть главной темой для обсуждения финансовыми властями. Во многом ей и была посвящена макроэкономическая сессия форума ВТБ "Россия зовет!". Так, "тормозной путь" для роста потребительских цен займет как минимум весь следующий год, а может, и больше, признала в своем выступлении глава Банка России Эльвира Набиуллина. - Сильные люди - Владимир Путин в день инвалидов посетил сразу два центра реабилитации - Владимир Путин в Международный день инвалидов посетил сразу два центра, которые оказывают помощь людям с ограниченными возможностями. В одном из них президент пообщался с бойцами СВО, проходящими реабилитацию, а в другом - с детьми, и даже сыграл с ними в игру. - С письменного согласия - Кабмин подготовил запрет на автоматическое подтверждение дополнительных услуг - В правительстве вновь озаботились проблемой навязывания гражданам дополнительных товаров и услуг за отдельную плату. Теперь предлагается давать согласие на них только в письменной форме - без всяких "галочек". Новые нормы могут заработать с 1 сентября 2025 года. - Охват Курахово замыкается - Силы РФ контролируют большую часть Курахово и продолжают охват города - Российские подразделения продолжают вести бои за овладение крупным узлом обороны ВСУ - городом Курахово. Наши войска сражаются в многоэтажной застройке города, берут под огневой контроль дороги, прилегающие к Курахово. На остальных участках СВО российские подразделения также продолжают наносить удары по позициям ВСУ и продвигаться вглубь территории противника. - С новой пенсией - Москвичам с 1 января 2025 года повысят доплаты к пенсиям и выплатам - Все социальные выплаты с 1 января 2025 года в столице будут повышены на 5,5 процента. Постановление на этот счет вчера подписал мэр Москвы Сергей Собянин. - Николай Патрушев: Важны точные прогнозы ледовой обстановки в Арктике - Нидерландов и еще многих прибрежных стран может к 2100 году не оказаться на карте мира, если климат потеплеет на 4 градуса, что приведет к подъему уровня моря на несколько метров. - Плюс 25 при минус 80 - У полярников теперь есть новый дом: с лабораториями, сауной и очень теплый - На станции "Восток", расположенной в центре континента льда и жестоких морозов, праздник. Введен в эксплуатацию долгожданный новый зимовочный комплекс. - Бочки раздора - Развалит ли ОПЕК+ отказ Китая от нефти - Быстрый рост количества электромобилей в Китае приведет к снижению потребления нефти в мире и развалу сделки ОПЕК+ уже в 2025 году, предсказали аналитики датского Saxo Bank в традиционных в конце каждого года "Шокирующих прогнозах". ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - Дела и производство - Путин заявил о полном восстановлении экономики — на инвестфоруме "Россия зовёт!" президент рассказал о структурном изменении этой сферы и шансах западного бизнеса вернуться - Российская экономика полностью восстановилась после сложного периода и уже показала структурные изменения: ВВП за десять месяцев 2024-го вырос на 4,1%, а безработица достигла рекордно низких 2,3%. - Доходные условия - Поступления в бюджет от НДФЛ рекордно выросли - Поступления в консолидированные бюджеты российских регионов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) за десять месяцев 2024 года увеличились на треть и превысили 6 трлн рублей. - Учебным курсом - ВМФ начал готовить операторов безэкипажных катеров - Военно-морской флот РФ начал готовить операторов безэкипажных катеров (БЭК). При разработке курса учитывался опыт применения БЭКов в ходе специальной военной операции. - "Сухой" счёт - План выпуска двигателей для SSJ 100 и МС-21 сократили в 1,5 раза - Минпромторг сократил количество моторов для перспективных SSJ 100, МС-21 и Ту-214, которые выпустят в РФ до 2026 года, узнали "Известия". Производственные планы сдвинулись вправо, и авиапроизводители получат только 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития отрасли до 2030-го. - Служба в доставке - На передовой испытан грузовой дрон для переброски боеприпасов и провизии - В зоне спецоперации испытан новый грузовой дрон. Он может перемещать до 20 кг полезной нагрузки и служит для переброски по воздуху боеприпасов, провизии и иных необходимых запасов. - Залётное задание - Японские ракеты через США могут оказаться на Украине - Японские ракеты для ЗРК Patriot, которые Токио передаст Вашингтону, в конечном счёте могут попасть на Украину. Об этом "Известиям" заявили в посольстве РФ в Японии. Там уточнили: Москва будет рассматривать это как враждебный акт. - Грозить он будет - Изменится ли подход США к БРИКС при Трампе - США при нынешней администрации не выступают против расширения БРИКС. Вашингтон считает, что все страны могут сами выбирать группы, к которым они хотят присоединиться, заявили "Известиям" в посольстве Соединённых Штатов в Москве. Но подход Белого дома может измениться с возвращением в него Дональда Трампа. - Ближайшие премьеры - Кто может заменить Барнье на посту главы кабмина Франции - Французский парламент большинством голосов проголосовал за вотум недоверия кабинету премьер-министра Мишеля Барнье, вынуждающий его и правительство подать в отставку. - Раковый опус - Как онкобольным продают БАДы под видом лекарств - Сотни пациентов по всей стране покупали пищевую добавку, которая рекламировалась как препарат для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток". Как рассказали "Известиям" онкобольные, они думали, что участвуют в испытаниях этого средства и платили за него по 10 тыс. рублей за флакон, а в итоге тратили на лечение сотни тысяч. - Бордельное предложение - Кто оказывает секс-услуги в притонах для мигрантов - В ходе масштабной операции на юго-востоке столицы выявлена сеть притонов для нелегальных мигрантов, где сексуальные услуги оказывали иностранки из Средней Азии. Под следствием оказались два гражданина Киргизии и восемь россиян, причастных не только к администрированию борделей, - "В новых регионах восстановлены все федеральные трассы и сеть региональных" - Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко — о развитии дорожной инфраструктуры России и работе по снижению количества ДТП - Количество проездов по российским дорогам только за десять месяцев этого года составило 327 млн, что уже почти на 15% больше, чем за весь прошлый, сообщил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. - Вот паразиты - В РФ ужесточают оборот рыбной продукции из-за гельминтов - Всю рыбную продукцию, попадающую на российские прилавки, до и после переработки будут проверять на наличие паразитов. Власти хотят запретить продажу товаров даже с неживыми личинками, которые видны невооружённым глазом.

рф

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, москва, украина, владимир путин, юн сок ёль, дональд трамп, втб, ведомости, м.видео-эльдорадо