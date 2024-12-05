https://1prime.ru/20241205/dogovor-853349379.html
Договор о партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу
Договор о партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу - 05.12.2024, ПРАЙМ
Договор о партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря. В нем Россия и КНДР назвали неприемлемыми попытки ограничить право на... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:35+0300
2024-12-05T11:35+0300
2024-12-05T11:35+0300
россия
кндр
владимир путин
договор
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря. В нем Россия и КНДР назвали неприемлемыми попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов интернета, подтвердили стремление к многополярности и пообещали совместно противостоять вызовам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР вносит вклад в обеспечение мира и безопасности, сказано в договоре. Стороны договорились продвигать объективную информацию о себе в глобальном медиапространстве, противодействовать дезинформации."Статья 18... Стороны выступают за равные права для государства в управлении информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", а также против злонамеренного использования ИКТ с целью опорочить достоинство и репутацию суверенных государств и посягнуть на их суверенные права, считают неприемлемыми любые попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети", - говорится в документе. Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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россия, кндр, владимир путин, договор
РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, договор
Договор о партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу
Россия и КНДР договорились совместно противостоять угрозам и помогать друг другу
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ - КНДР вступил в силу 4 декабря. В нем Россия и КНДР назвали неприемлемыми попытки ограничить право на регулирование национальных сегментов интернета, подтвердили стремление к многополярности и пообещали совместно противостоять вызовам. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и КНДР вносит вклад в обеспечение мира и безопасности, сказано в договоре. Стороны договорились продвигать объективную информацию о себе в глобальном медиапространстве, противодействовать дезинформации.
"Статья 18... Стороны выступают за равные права для государства в управлении информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет", а также против злонамеренного использования ИКТ с целью опорочить достоинство и репутацию суверенных государств и посягнуть на их суверенные права, считают неприемлемыми любые попытки ограничить суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов глобальной сети", - говорится в документе.
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.
Стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
В Приморье заработал железнодорожный пункт пропуска на границе с КНДР