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Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:04+0300

2024-12-05T14:04+0300

2024-12-05T14:04+0300

политика

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в тексте документа.В распоряжении также было указано, что МИД России имеет право вносить изменения в проект договора в ходе переговоров о его подписании, если они не являются принципиальными.Ранее глава государства подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.

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россия, белоруссия, владимир путин