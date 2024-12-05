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Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:04+0300
2024-12-05T14:04+0300
2024-12-05T14:04+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в тексте документа.В распоряжении также было указано, что МИД России имеет право вносить изменения в проект договора в ходе переговоров о его подписании, если они не являются принципиальными.Ранее глава государства подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.
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россия, белоруссия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин поручил подписать договор с Минском о гарантиях безопасности в рамках СГ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в тексте документа.
В распоряжении также было указано, что МИД России имеет право вносить изменения в проект договора в ходе переговоров о его подписании, если они не являются принципиальными.
Ранее глава государства подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.
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