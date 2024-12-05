Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241205/dogovor-853354559.html
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:04+0300
2024-12-05T14:04+0300
политика
россия
белоруссия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853326224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_369dbd101c783a33e75c02e6f2de5fdf.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов."Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в тексте документа.В распоряжении также было указано, что МИД России имеет право вносить изменения в проект договора в ходе переговоров о его подписании, если они не являются принципиальными.Ранее глава государства подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.
https://1prime.ru/20241201/sanktsii-853239757.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853326224_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0fd81f5b294de2afe950778bd157a0b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
14:04 05.12.2024
 
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин поручил подписать договор с Минском о гарантиях безопасности в рамках СГ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин одобрил предложение МИД России и поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", - сказано в тексте документа.
В распоряжении также было указано, что МИД России имеет право вносить изменения в проект договора в ходе переговоров о его подписании, если они не являются принципиальными.
Ранее глава государства подписал закон, позволяющий с 1 января 2025 года расширять действие российского полиса ОСАГО на территорию Белоруссии.
% Евро - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
Бизнес Евросоюза устал от санкций против Минска, заявил премьер Белоруссии
1 декабря, 23:01
 
ПолитикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала