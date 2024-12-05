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В Госдуму внесли законопроекты для упрощения продажи долей в ООО
В Госдуму внесли законопроекты для упрощения продажи долей в ООО - 05.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроекты для упрощения продажи долей в ООО
Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), следует из | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:56+0300
2024-12-05T19:56+0300
2024-12-05T19:56+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), следует из базы данных нижней палаты парламента. Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй - в закон об ООО в целях возможности отмены преимущественного права покупки доли в таком хозяйственном обществе. Законопроекты разработаны Минэкономразвития в рамках реализации плана мероприятий механизма "Трансформация делового климата". Сейчас преимущественное право на покупку доли закреплено за другими участниками ООО. Причем они могут рассматривать предложение о приобретении доли в срок до 30 дней. И лишь после получения их письменного отказа от покупки доли её можно продавать третьему лицу. Законопроекты предоставляют возможность в ООО не применять положения о преимущественном праве участников на приобретение долей других участников. Но это будет возможно, если необходимые для этого изменения внесены в устав общества с согласия всех его участников. Делать так или нет — каждое общество решит самостоятельно. Законопроекты помогут быстрее реализовывать долю участника ООО на рынке и привлекать новых инвесторов, что крайне важно в условиях активного спроса на капитал, поясняло в среду Минэкономразвития. Они также позволят обеспечить большую гибкость корпоративной структуры ООО, оперативность в ее пересмотре и индивидуальный подход в правовом регулировании корпоративных отношений, исходя из конкретных потребностей предпринимателей, подчеркивали в министерстве. Любое ООО сможет зафиксировать в своем уставе конкретные договоренности участников о том, к кому не будут применяться правила о преимущественном праве покупки доли при продаже доли третьим лицам. Например, участники ООО могут предусмотреть, что преимущественное право не будет распространяться на всех участников или на конкретных участников, в том числе тех, у кого уже большая доля в капитале ООО. Впоследствии исключить из устава ООО такие положения можно будет по решению, за которое проголосовало не менее двух третей от общего числа участников общества.
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россия, госдума, бизнес, доли, ооо
РОССИЯ, Госдума, Бизнес, доли, ООО
В Госдуму внесли законопроекты для упрощения продажи долей в ООО
Правительство внесло в Госдуму законопроекты для упрощения продажи долей в ООО
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые направлены на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), следует из базы данных нижней палаты парламента.
Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй - в закон об ООО в целях возможности отмены преимущественного права покупки доли в таком хозяйственном обществе. Законопроекты разработаны Минэкономразвития в рамках реализации плана мероприятий механизма "Трансформация делового климата".
Сейчас преимущественное право на покупку доли закреплено за другими участниками ООО. Причем они могут рассматривать предложение о приобретении доли в срок до 30 дней. И лишь после получения их письменного отказа от покупки доли её можно продавать третьему лицу.
Законопроекты предоставляют возможность в ООО не применять положения о преимущественном праве участников на приобретение долей других участников. Но это будет возможно, если необходимые для этого изменения внесены в устав общества с согласия всех его участников. Делать так или нет — каждое общество решит самостоятельно.
Законопроекты помогут быстрее реализовывать долю участника ООО на рынке и привлекать новых инвесторов, что крайне важно в условиях активного спроса на капитал, поясняло в среду Минэкономразвития. Они также позволят обеспечить большую гибкость корпоративной структуры ООО, оперативность в ее пересмотре и индивидуальный подход в правовом регулировании корпоративных отношений, исходя из конкретных потребностей предпринимателей, подчеркивали в министерстве.
Любое ООО сможет зафиксировать в своем уставе конкретные договоренности участников о том, к кому не будут применяться правила о преимущественном праве покупки доли при продаже доли третьим лицам. Например, участники ООО могут предусмотреть, что преимущественное право не будет распространяться на всех участников или на конкретных участников, в том числе тех, у кого уже большая доля в капитале ООО. Впоследствии исключить из устава ООО такие положения можно будет по решению, за которое проголосовало не менее двух третей от общего числа участников общества.
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