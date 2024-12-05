https://1prime.ru/20241205/dollar-853365369.html

Банкоматы в Турции не осуществляют операции с 50 и 100 долларовыми купюрами

Банкоматы в Турции не осуществляют операции с 50 и 100 долларовыми купюрами - 05.12.2024, ПРАЙМ

Банкоматы в Турции не осуществляют операции с 50 и 100 долларовыми купюрами

Банкоматы крупных турецких банков не осуществляют операции с банкнотами номиналом в 50 и 100 американских долларов, ситуация связана с сообщениями о наличии... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:28+0300

2024-12-05T17:28+0300

2024-12-05T17:28+0300

экономика

турция

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/83297/23/832972311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a138c5692cf842d5ec1b8d706df660ec.jpg

АНКАРА, 5 дек - ПРАЙМ. Банкоматы крупных турецких банков не осуществляют операции с банкнотами номиналом в 50 и 100 американских долларов, ситуация связана с сообщениями о наличии большого числа поддельной валюты на рынке, пишет экономическое издание Dünya.На прошлой неделе корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Ранее в четверг газета Hürriyet сообщила, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот."Хотя об инциденте стало известно только в эти дни, некоторые банковские банкоматы уже несколько месяцев не принимают операции с 50 и 100 долларами. Когда я попытался внести 100 долларов, которые взял с собой на случай, если они понадобятся во время поездки за границу в сентябре, а потом вернул обратно, не воспользовавшись ими, при попытке внести 100 долларов из банкомата (на счет в банке) на экране появилась информация о том, что операции с 50 и 100 долларами не проводятся", - пишет экономический обозреватель издания Мустафа Реджеп Эрчин.Один из старших менеджеров крупнейшего турецкого частного банка на условиях анонимности сообщил изданию, что банкоматы могут быть временно недоступны для операций с американской валютой из-за сообщений о фальшивых банкнотах.Тем временем, согласно изданию, в пунктах обменных валют стали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца, но по низкому курсу."После того как горячей темой прошлой недели в Турции стал фальшивый доллар, теперь на повестку дня встал вопрос о старопечатных долларах. Банки начали отказываться от покупки старопечатных 50 и 100 долларов из соображений безопасности. Хотя обменные пункты поначалу заняли позицию не покупать их, нашлись и те, кто превратил этот бизнес в возможность. Нам стало известно, что некоторые обменные пункты применяют пониженный курс для старопечатных долларов. На сегодняшний день, в то время как курс покупки доллара на рынке составляет 34,73 TL, владельцы магазинов начали применять курс 33,80 TL для долларов cтарого образца", - отмечает издание.

https://1prime.ru/20241205/energoresursy-853360019.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, доллар