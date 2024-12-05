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В "Дом.РФ" не считают ситуацию в стройотрасли кризисной

В "Дом.РФ" не считают ситуацию в стройотрасли кризисной - 05.12.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" не считают ситуацию в стройотрасли кризисной

Ситуацию в российской строительной сфере в большей степени можно назвать управляемым сжатием отрасли, кризиса у застройщиков нет, заявила во время... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T12:21+0300

2024-12-05T12:21+0300

2024-12-05T12:21+0300

экономика

россия

дом.рф

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Ситуацию в российской строительной сфере в большей степени можно назвать управляемым сжатием отрасли, кризиса у застройщиков нет, заявила во время онлайн-дискуссии ЕРЗ замруководителя аналитического центра "Дом.PФ" Екатерина Власова. Ранее консалтинговая компания "Яков и партнеры" спрогнозировала падение объемов продаж новостроек в 2025 году на 19-35%. В базовом сценарии, по ее данным, продажи могут уменьшиться с 7,5 триллиона рублей в 2023 году до 5,3 триллиона рублей в 2025-м. Также компания допускает, что до 30% девелоперов могут стать убыточными. "Мы все-таки не считаем ситуацию кризисной, хотя, конечно же, она очень непростая. Мы бы, скорее, сказали, что это некое управляемое сжатие отрасли", - считает Власова. Она отметила, что 2025 год будет сложным с учетом двузначной ключевой ставки. Ожидается, что продажи новостроек в количественном выражении снизятся в 2025 году на 40-45% относительно 2023 года. "Весь 2025 год при двузначной ключевой ставке продажи будут оставаться низкими, но мы считаем, что на данный момент предпосылок для какого-то системного кризиса стройки, который может перекинуться на экономику, нет", - резюмировала Власова, добавив, что снижение продаж в связи с завершением льготной массовой ипотеки было ожидаемым, и застройщики успели подготовиться к нему. Среди мер поддержки застройщиков со стороны государства Власова указала на снижение ставок по проектному финансированию. Она подчеркнула, что застройщик в случае необходимости "может притормозить темпы стройки, синхронизировать строительный цикл с продажами и держать процентную нагрузку на приемлемом уровне". "Мы видим, что большинство застройщиков так и делают. Средние ставки по проектному финансированию около 8%, что в 2,5-3 раза ниже, чем для других отраслей", - добавила Власова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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