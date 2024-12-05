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Путин отметил улучшение дорожной сети в России
Путин отметил улучшение дорожной сети в России - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин отметил улучшение дорожной сети в России
В течение последних шести лет дороги в стране объективно стали лучше, заявил президент России Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:18+0300
2024-12-05T15:18+0300
2024-12-05T15:18+0300
экономика
россия
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дороги
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В течение последних шести лет дороги в стране объективно стали лучше, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.Он отметил, что дорожную сеть в стране приводят в порядок."За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе", — сказал он. Путин напомнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.По его словам, планы по приведению дорог в стране нормативное состояние идут с небольшим опережением графика. Если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%, но факту эта планка будет выше 54%, добавил российский лидер."Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика", — заявил он.Путин также отметил, что провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, так как за шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры нарастили объем работ по Восточному полигону железных дорог.
https://1prime.ru/20241205/putin-853357363.html
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россия, владимир путин, дороги
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, дороги
Путин отметил улучшение дорожной сети в России
Путин: дорожная сеть в России за последние шесть лет объективно стала лучше
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В течение последних шести лет дороги в стране объективно стали лучше, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
Он отметил, что дорожную сеть в стране приводят в порядок.
"За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе", — сказал он.
Путин напомнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.
По его словам, планы по приведению дорог в стране нормативное состояние идут с небольшим опережением графика. Если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%, но факту эта планка будет выше 54%, добавил российский лидер.
"Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика", — заявил он.
Путин также отметил, что провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, так как за шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры нарастили объем работ по Восточному полигону железных дорог.
Путин: доля авиарейсов между городами, минуя Москву, превышает 50%