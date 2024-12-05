https://1prime.ru/20241205/dorogi-853358942.html

Путин отметил улучшение дорожной сети в России

Путин отметил улучшение дорожной сети в России - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин отметил улучшение дорожной сети в России

В течение последних шести лет дороги в стране объективно стали лучше, заявил президент России Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:18+0300

2024-12-05T15:18+0300

2024-12-05T15:18+0300

экономика

россия

владимир путин

дороги

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В течение последних шести лет дороги в стране объективно стали лучше, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.Он отметил, что дорожную сеть в стране приводят в порядок."За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе", — сказал он. Путин напомнил, что 85% дорог в крупнейших агломерациях должны соответствовать нормативным требованиям.По его словам, планы по приведению дорог в стране нормативное состояние идут с небольшим опережением графика. Если говорить о региональных автотрассах, то ожидалось, что к концу года их доля в нормативе вырастет до 50%, но факту эта планка будет выше 54%, добавил российский лидер."Здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика", — заявил он.Путин также отметил, что провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, так как за шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры нарастили объем работ по Восточному полигону железных дорог.

https://1prime.ru/20241205/putin-853357363.html

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россия, владимир путин, дороги