https://1prime.ru/20241205/eksperiment-853373001.html
В России хотят провести эксперимент по проверке производителей продукции
В России хотят провести эксперимент по проверке производителей продукции - 05.12.2024, ПРАЙМ
В России хотят провести эксперимент по проверке производителей продукции
Минпромторг планирует провести эксперимент по проверке сведений о производителях продукции, чтобы исключить выдачу кодов маркировки товаров... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T21:55+0300
2024-12-05T21:55+0300
2024-12-05T21:55+0300
экономика
россия
минпромторг
производители
эксперимент
проверка
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АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Минпромторг планирует провести эксперимент по проверке сведений о производителях продукции, чтобы исключить выдачу кодов маркировки товаров псевдопроизводителям, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт". "Сейчас мы смотрим на то, чтобы некачественная продукция не поступала в социальные учреждения, которые пока не так активно находятся в периметре маркировки, мы расширяем разрешительный режим на кассах. Мы планируем сейчас эксперимент по проверке производителей, он будет нацелен на то, чтобы исключить возможность выдачи кодов маркировки псевдопроизводителям", - сказала Приезжева. По ее словам, с такой проблемой чаще всего сталкиваются представители отраслей легкой промышленности и обуви - в тех случаях, когда "псевдороссийские производители на самом деле привозили откуда-то продукцию, переклеивали эти бирки и выдавали продукцию нелегально ввезенную за произведенную в Российской Федерации". Эксперимент будет нацелен на то, чтобы минимизировать или исключить выдачу кодов маркировки подобным псевдопроизводителям, уточнила Приезжева. В декабре был запущен эксперимент по мониторингу достоверности данных о производителях одежды, обуви, а также биологически активных добавок (БАД). Его цель - апробировать ограничение выдачи цифровых кодов тем компаниям, которые выдают чужую продукцию за свою, произведенную в России.
https://1prime.ru/20241205/minpromtorg-853350914.html
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россия, минпромторг, производители, эксперимент, проверка
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, производители, эксперимент, проверка
В России хотят провести эксперимент по проверке производителей продукции
Минпромторг планирует провести эксперимент по проверке производителей продукции
АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Минпромторг планирует провести эксперимент по проверке сведений о производителях продукции, чтобы исключить выдачу кодов маркировки товаров псевдопроизводителям, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт".
"Сейчас мы смотрим на то, чтобы некачественная продукция не поступала в социальные учреждения, которые пока не так активно находятся в периметре маркировки, мы расширяем разрешительный режим на кассах. Мы планируем сейчас эксперимент по проверке производителей, он будет нацелен на то, чтобы исключить возможность выдачи кодов маркировки псевдопроизводителям", - сказала Приезжева.
По ее словам, с такой проблемой чаще всего сталкиваются представители отраслей легкой промышленности и обуви - в тех случаях, когда "псевдороссийские производители на самом деле привозили откуда-то продукцию, переклеивали эти бирки и выдавали продукцию нелегально ввезенную за произведенную в Российской Федерации".
Эксперимент будет нацелен на то, чтобы минимизировать или исключить выдачу кодов маркировки подобным псевдопроизводителям, уточнила Приезжева.
В декабре был запущен эксперимент по мониторингу достоверности данных о производителях одежды, обуви, а также биологически активных добавок (БАД). Его цель - апробировать ограничение выдачи цифровых кодов тем компаниям, которые выдают чужую продукцию за свою, произведенную в России.
Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки