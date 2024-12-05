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Эксперт рассказал, сколько займет импортозамещение иностранного ПО

Эксперт рассказал, сколько займет импортозамещение иностранного ПО - 05.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько займет импортозамещение иностранного ПО

Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, этот процесс требует участия представителей отрасли - в будущем... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T04:01+0300

2024-12-05T04:01+0300

2024-12-05T04:01+0300

технологии

россия

экономика

москва

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, этот процесс требует участия представителей отрасли - в будущем отечественные продукты смогут выходить на экспортные рынки, такое мнение высказал РИА Новости председатель совета директоров "Даком М" и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев. "Импортозамещение иностранного программного обеспечения займёт ещё около пяти лет. Данный процесс требует активного участия всех участников отрасли. Уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественному программному обеспечению в будущем не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки", – сказал Агеев. По его мнению, сейчас важной задачей является создание платформы, объединяющей различные российские продукты - от операционных систем до программ для безопасности и автоматизированного проектирования. Так, производители софта смогут взаимодействовать друг с другом и развиваться комплексно. Сейчас нужно развивать проприетарные решения - то есть те, которые находятся в собственности у его авторов и правообладателей - и отказаться от решений на базе открытого кода, которые могут стать недоступными в будущем. "Например, мы изначально разрабатывали наши продукты на базе собственного проприетарного ядра, а исходный код, документация, сервисные центры и команду разработки полностью локализовали в России, чтобы гарантировать заказчикам независимость от иностранных технологий и обеспечивать высокий уровень информационной безопасности," – добавил Агеев. Эксперт назвал переход к отечественным решениям позитивной тенденцией. "Многие компании уже активно тестируют и внедряют российские разработки, и заказчики становятся всё более открытыми для использования отечественного программного обеспечения", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва