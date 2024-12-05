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Эксперт объяснил, почему не могут взыскать штраф с Telegram - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, почему не могут взыскать штраф с Telegram
Эксперт объяснил, почему не могут взыскать штраф с Telegram - 05.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему не могут взыскать штраф с Telegram
Российские судебные приставы пока не могут взыскать штраф в 4 миллиона рублей с Telegram, что, по мнению эксперта, может быть связано с невозможностью найти... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T07:14+0300
2024-12-05T07:14+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российские судебные приставы пока не могут взыскать штраф в 4 миллиона рублей с Telegram, что, по мнению эксперта, может быть связано с невозможностью найти активы в России. Согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, исполнительное производство из-за неуплаты мессенджером штрафа в 4 миллиона рублей было возбуждено в июле этого года, однако уже в сентябре приставы известили взыскателя о невозможности взыскания денег. Как пояснил РИА Новости эксперт, юрист Дмитрий Кваша, исполнительное производство могут прекратить ввиду того, что судебный пристав не смог найти какое-либо имущество у должника, на которое можно наложить арест и взыскание. "То есть нет какой-либо недвижимости, счетов в банке", - сказал он. По словам юриста, если приставы не нашли имущество в рамках исполнительного производства, то исполнительный лист возвращается взыскателю, однако взыскатель остается в праве бесконечное количество раз направлять данный исполнительный лист приставам, которые обязаны будут возобновлять производство и поиски активов, имущества. "Что интересно: Telegram, как известно, является мессенджером. Согласно законодательству, у него на территории Российской Федерации должны храниться сервера. Это обязательное условие, если вы занимаетесь рассылкой-пересылкой информации. То есть как минимум их должны были найти", - добавил Кваша. Кроме того, по словам юриста, судебные приставы могут искать активы компаний и за границей в рамках соглашений о международном сотрудничестве. В июне 2023 года суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 Telegram-каналов с недостоверной информацией о действиях ВС РФ в зоне СВО.
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финансы, технологии, россия, рф, telegram, вс рф
Финансы, Технологии, РОССИЯ, РФ, Telegram, ВС РФ
07:14 05.12.2024
 
Эксперт объяснил, почему не могут взыскать штраф с Telegram

Юрист Кваша: судебные приставы пока не могут взыскать штраф с Telegram

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Российские судебные приставы пока не могут взыскать штраф в 4 миллиона рублей с Telegram, что, по мнению эксперта, может быть связано с невозможностью найти активы в России.
Согласно данным судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, исполнительное производство из-за неуплаты мессенджером штрафа в 4 миллиона рублей было возбуждено в июле этого года, однако уже в сентябре приставы известили взыскателя о невозможности взыскания денег.
Как пояснил РИА Новости эксперт, юрист Дмитрий Кваша, исполнительное производство могут прекратить ввиду того, что судебный пристав не смог найти какое-либо имущество у должника, на которое можно наложить арест и взыскание. "То есть нет какой-либо недвижимости, счетов в банке", - сказал он.
По словам юриста, если приставы не нашли имущество в рамках исполнительного производства, то исполнительный лист возвращается взыскателю, однако взыскатель остается в праве бесконечное количество раз направлять данный исполнительный лист приставам, которые обязаны будут возобновлять производство и поиски активов, имущества.
"Что интересно: Telegram, как известно, является мессенджером. Согласно законодательству, у него на территории Российской Федерации должны храниться сервера. Это обязательное условие, если вы занимаетесь рассылкой-пересылкой информации. То есть как минимум их должны были найти", - добавил Кваша.
Кроме того, по словам юриста, судебные приставы могут искать активы компаний и за границей в рамках соглашений о международном сотрудничестве.
В июне 2023 года суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 Telegram-каналов с недостоверной информацией о действиях ВС РФ в зоне СВО.
 
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