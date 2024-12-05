https://1prime.ru/20241205/eksperty-853340772.html

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают ключевые сотрудники банков

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают ключевые сотрудники банков - 05.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, сколько зарабатывают ключевые сотрудники банков

Ключевые сотрудники трех крупнейших банков в России и других крупных кредитных организаций страны зарабатывают почти одинаково - медианная зарплата составляет... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T06:02+0300

2024-12-05T06:02+0300

2024-12-05T06:02+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Ключевые сотрудники трех крупнейших банков в России и других крупных кредитных организаций страны зарабатывают почти одинаково - медианная зарплата составляет 250 тысяч рублей, поделились с РИА Новости результатами своего исследования эксперты профессиональной соцсети EMCR и компании SF Education. По их данным, медианная зарплата после уплаты налогов у ключевых сотрудников Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и других крупных игроков составляет 250 тысяч рублей, а медианный годовой бонус состоит из шести месячных зарплат. У российских "дочек" иностранных банков и у сотрудников небанковских финансовых компаний - медианная зарплата такая же, а годовой бонус состоит из трех месячных зарплат. Медианная зарплата - это значение, которое разделяет распределение зарплат на две равные части: одна половина работников получает больше этого значения, а другая половина - меньше. Медианная зарплата после уплаты налогов у ключевых сотрудников необанков – "Oзон банк", "Яндекс банк", "МТС банк" - 300 тысяч рублей, медианный годовой бонус состоит из трех месячных зарплат. "Основной персонал в топ-3 банках и других крупных банках в своей массе зарабатывает практически одинаково, что кажется логичным. Складывается впечатление, что необанки готовы перекупать сотрудников у крупных банков, предлагая более высокие зарплаты, но при этом недоплачивают им по бонусам", - отметили аналитики. По данным исследования, наибольшая медианная зарплата после уплаты налогов - у сотрудников Family Office (услуги, связанные с управлением семейными активами) - 325 тысяч рублей, а медианный годовой бонус состоит из шести месячных зарплат. Столько же зарабатывают сотрудники управляющих компаний, но бонус при этом состоит из восьми зарплат. В брокерских компаниях медианная зарплата составляет 225 тысяч рублей, а медианный бонус складывается из шести зарплат. "ЗВЕЗДНЫЕ" СОТРУДНИКИ Исследователи выделяют также три специальности так называемого "рынка звезд" на финрынке: специалист по продажам или трейдер; управляющий портфелем ценных бумаг; специалист в области информбезопасности. По данным исследования, зарплата у первых варьируется от 100 тысяч рублей до 2 миллионов рублей, у вторых - от 250 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей, у третьих - от 100 тысяч до 950 тысяч рублей. При этом медианная зарплата у первых и третьих составляет 250 тысяч рублей, у вторых - 337,5 тысячи рублей. "Несмотря на то, что медианный ключевой сотрудник по уровню доходов здесь не сильно отличается от других специальностей, эти специальности – это рынок звезд, которые могут получать на порядок больше, чем медианный сотрудник, как в части фиксированной зарплаты, так и бонусов, при этом не будучи менеджером высокого уровня", - пояснили исследователи.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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