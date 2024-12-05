https://1prime.ru/20241205/energetika-853345781.html

Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин

Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин - 05.12.2024, ПРАЙМ

Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин

Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:08+0300

2024-12-05T10:08+0300

2024-12-05T10:19+0300

энергетика

россия

игорь сечин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

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россия, игорь сечин