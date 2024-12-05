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Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин
Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин - 05.12.2024, ПРАЙМ
Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин
Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:08+0300
2024-12-05T10:08+0300
2024-12-05T10:19+0300
энергетика
россия
игорь сечин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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россия, игорь сечин
Энергетика, РОССИЯ, Игорь Сечин
Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин
Сечин: мировая энергетика превратилась в инструмент гибридной войны
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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