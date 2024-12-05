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Новак рассказал о работе с Турцией и Венгрией по расчетам за энергоресурсы - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241205/energoresursy-853360019.html
Новак рассказал о работе с Турцией и Венгрией по расчетам за энергоресурсы
Новак рассказал о работе с Турцией и Венгрией по расчетам за энергоресурсы - 05.12.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о работе с Турцией и Венгрией по расчетам за энергоресурсы
Россия работает с Турцией и Венгрией по вопросу расчетов за энергоресурсы, все стороны заинтересованы в сотрудничестве, сообщил журналистам вице-премьер РФ... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:34+0300
2024-12-05T15:40+0300
энергетика
россия
турция
венгрия
александр новак
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия работает с Турцией и Венгрией по вопросу расчетов за энергоресурсы, все стороны заинтересованы в сотрудничестве, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы работаем над этим вопросом. Я не хочу вам конкретно поговорить… В целом идет работа. Приезжал министр Венгрии, мы обсуждали этот вопрос. Работают компании между собой", - ответил он на вопрос о том, нашла ли Россия форму расчетов за энергоресурсы с Венгрией, Турцией и другими странами."Мы все заинтересованы, и поставщики, и потребители, чтобы это сотрудничество продолжалось", - добавил Новак.Также, по словам вице-премьера, Россия по итогам 2024 года нарастит добычу газа на фоне роста поставок в Китай.США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
https://1prime.ru/20241203/vengriya--853295848.html
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россия, турция, венгрия, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВЕНГРИЯ, Александр Новак
15:34 05.12.2024 (обновлено: 15:40 05.12.2024)
 
Новак рассказал о работе с Турцией и Венгрией по расчетам за энергоресурсы

Новак: РФ работает с Турцией и Венгрией по вопросу расчетов за энергоресурсы

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия работает с Турцией и Венгрией по вопросу расчетов за энергоресурсы, все стороны заинтересованы в сотрудничестве, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы работаем над этим вопросом. Я не хочу вам конкретно поговорить… В целом идет работа. Приезжал министр Венгрии, мы обсуждали этот вопрос. Работают компании между собой", - ответил он на вопрос о том, нашла ли Россия форму расчетов за энергоресурсы с Венгрией, Турцией и другими странами.
"Мы все заинтересованы, и поставщики, и потребители, чтобы это сотрудничество продолжалось", - добавил Новак.
Также, по словам вице-премьера, Россия по итогам 2024 года нарастит добычу газа на фоне роста поставок в Китай.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
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ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯВЕНГРИЯАлександр Новак
 
 
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