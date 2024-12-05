https://1prime.ru/20241205/energorynok-853347592.html

Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка

Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка

Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:47+0300

2024-12-05T10:47+0300

2024-12-05T10:55+0300

энергетика

россия

игорь сечин

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.Глава "Роснефти также отметил, что Россия в последнее время регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ глобального энергетического рынка, но именно она с партнерами за последние десять лет внесла наибольший вклад в его стабилизацию, часто жертвуя собственными интересами."В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако за последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересами", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

https://1prime.ru/20241205/energetika-853345781.html

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россия, игорь сечин