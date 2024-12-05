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Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка
Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка
Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:47+0300
2024-12-05T10:47+0300
2024-12-05T10:55+0300
энергетика
россия
игорь сечин
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.Глава "Роснефти также отметил, что Россия в последнее время регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ глобального энергетического рынка, но именно она с партнерами за последние десять лет внесла наибольший вклад в его стабилизацию, часто жертвуя собственными интересами."В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако за последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересами", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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россия, игорь сечин
Энергетика, РОССИЯ, Игорь Сечин
Сечин назвал последствия вытеснения России с глобального энергорынка
Сечин: вытеснение РФ с энергорынка приведет к коллапсу мировой экономики
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вытеснение России с энергорынка неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Такой же ошибкой, как и в случае использования доллара в качестве санкционного инструмента, является и политика вытеснения России с энергорынка, которое неизбежно приведет к коллапсу мировой экономики", – сказал он.
Глава "Роснефти также отметил, что Россия в последнее время регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ глобального энергетического рынка, но именно она с партнерами за последние десять лет внесла наибольший вклад в его стабилизацию, часто жертвуя собственными интересами.
"В последнее время Россия регулярно слышит в свой адрес безосновательные обвинения в подрыве основ энергетического рынка. Однако за последние 10 лет именно наша страна с партнерами внесла наибольший вклад в стабилизацию глобального рынка энергоресурсов, часто жертвуя собственными стратегическими интересами", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Мировая энергетика стала инструментом гибридной войны, заявил Сечин