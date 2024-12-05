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Совет директоров Fix Price утвердил промежуточные дивиденды за три года

Совет директоров Fix Price утвердил промежуточные дивиденды за три года - 05.12.2024, ПРАЙМ

Совет директоров Fix Price утвердил промежуточные дивиденды за три года

Совет директоров Fix Price утвердил промежуточные дивиденды за 2022 год в 2,6 рубля за акцию, 2023 год - 0,5 рубля за акцию и 2024 год - 32,3 рубля за акцию,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:57+0300

2024-12-05T19:57+0300

2024-12-05T19:57+0300

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дивиденды

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price утвердил промежуточные дивиденды за 2022 год в 2,6 рубля за акцию, 2023 год - 0,5 рубля за акцию и 2024 год - 32,3 рубля за акцию, следует из сообщения компании. "Совет директоров утвердил промежуточные дивиденды за 2022, 2023 и 2024 годы в совокупном размере 30,0 миллиардов рублей, или 35,3137 рубля на GDR/акцию (брутто до применимых налогов и сборов), включая: за 2022 год в размере 2,2 миллиарда рублей, или 2,58409 рубля на одну GDR/акцию; за 2023 год в размере 0,4 миллиарда рублей, или 0,47936 рубля за GDR/акцию; за 2024 год в размере 27,4 миллиарда рублей, или 32,25025 рубля за GDR/акцию", - говорится в сообщении. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 13 декабря 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра, добавили в компании. В середине января этого года совет директоров Fix Price одобрил выплату промежуточных дивидендов за 2023 и 2024 годы в совокупном размере 8,4 миллиарда рублей, или 9,84 рубля на акцию. До этого в январе российская "дочка" Fix Price, "Бэст Прайс", получила разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 миллиарда рублей в адрес компании. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ.

https://1prime.ru/20241205/lukoyl-853363597.html

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fix price, россия, бизнес, дивиденды