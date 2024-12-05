https://1prime.ru/20241205/fnb-853350038.html
Минфин оценил рост объема ФНБ
Минфин оценил рост объема ФНБ - 05.12.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил рост объема ФНБ
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:42+0300
2024-12-05T11:42+0300
2024-12-05T11:51+0300
экономика
россия
минфин
фнб
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, до 121,558 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России."По состоянию на 1 декабря 2024 года объем ФНБ составил 13 096 719,1 миллиона рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 121 557,5 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.Также по состоянию на 1 декабря объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,8 триллиона рублей, или 53,758 миллиарда долларов (3% ВВП, прогнозируемого на текущий год).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7fef8cda5a63dae78f317c6ad0afa0ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минфин, фнб
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ФНБ
Минфин оценил рост объема ФНБ
Минфин: объем ФНБ за ноябрь вырос до 13,096 триллиона рублей
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, до 121,558 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 декабря 2024 года объем ФНБ составил 13 096 719,1 миллиона рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 121 557,5 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
Также по состоянию на 1 декабря объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,8 триллиона рублей, или 53,758 миллиарда долларов (3% ВВП, прогнозируемого на текущий год).