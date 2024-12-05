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Минфин оценил рост объема ФНБ

Минфин оценил рост объема ФНБ - 05.12.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил рост объема ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:42+0300

2024-12-05T11:42+0300

2024-12-05T11:51+0300

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фнб

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь вырос на 370 миллиардов рублей - до 13,097 триллиона, а в долларах снизился на 9,57 миллиарда долларов, до 121,558 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России."По состоянию на 1 декабря 2024 года объем ФНБ составил 13 096 719,1 миллиона рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год... что эквивалентно 121 557,5 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.Также по состоянию на 1 декабря объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5,8 триллиона рублей, или 53,758 миллиарда долларов (3% ВВП, прогнозируемого на текущий год).

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россия, минфин, фнб