https://1prime.ru/20241205/gaz-853343763.html

"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку

"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку

Приближается срок прекращения транзита российского газа через Украину, что заставляет Европу заметно нервничать из-за проблем с поставками, говорится в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T09:24+0300

2024-12-05T09:24+0300

2024-12-05T09:35+0300

энергетика

россия

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газпром

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Приближается срок прекращения транзита российского газа через Украину, что заставляет Европу заметно нервничать из-за проблем с поставками, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, больше всего о поставках голубого топлива беспокоится Молдавия. так как Кишинев является давним должником "Газпрома", однако долг погашать упорно сопротивляется. Вице-председатель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Кишинев будет просить помощи у Еврокомиссии, если транзит будет остановлен.Отмечается, что с начала декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо от компаний Energocom и "Газпром". Это топливо поставляется в Приднестровье и обеспечивает электроэнергией всю Молдову через этот регион. Прекращение поставок в Тирасполь приведет к гуманитарной катастрофе, так как необходимо будет закупать электроэнергию в другом месте, возможно, в кредит, что приведет к повышению тарифов для потребителей.Несмотря на это, премьер-министр Молдавии Дориан Речан отрицает существование долга в 709 миллионов долларов."Мы не собираемся это оплачивать", — сообщил он в эфире телеканала Moldova 1.Генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова объясняет, что "Газпром", как коммерческая организация, не может занижать контрактную стоимость топлива, и налоги должны быть уплачены по рыночной цене.Отмечается, что если арбитражная сумма будет компенсирована особыми договоренностями, это может установить опасный прецедент. Кишинев пока не собирается погашать долг, ссылаясь на "независимый аудит", и предлагает заменить транспорт газа через Суджу на трансбалканский коридор."Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на "независимый аудит", а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор. Прав без обязательств не бывает — даже в обновленных реалиях мирового рынка", — заметил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Возможно, должник согласится выплатить долг без штрафных санкций, но ему все равно придется погасить сумму в 433 миллиона долларов. Если Молдова не выплатит долг, она может потерять поставки российского газа, так как одностороннее невыполнение обязательств может привести к расторжению контракта, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241110/gaz-852713163.html

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россия, молдавия, газпром, газ