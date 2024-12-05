https://1prime.ru/20241205/gaz-853343763.html
"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку
"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку
Приближается срок прекращения транзита российского газа через Украину, что заставляет Европу заметно нервничать из-за проблем с поставками, говорится в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:24+0300
2024-12-05T09:24+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Приближается срок прекращения транзита российского газа через Украину, что заставляет Европу заметно нервничать из-за проблем с поставками, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, больше всего о поставках голубого топлива беспокоится Молдавия. так как Кишинев является давним должником "Газпрома", однако долг погашать упорно сопротивляется. Вице-председатель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Кишинев будет просить помощи у Еврокомиссии, если транзит будет остановлен.Отмечается, что с начала декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо от компаний Energocom и "Газпром". Это топливо поставляется в Приднестровье и обеспечивает электроэнергией всю Молдову через этот регион. Прекращение поставок в Тирасполь приведет к гуманитарной катастрофе, так как необходимо будет закупать электроэнергию в другом месте, возможно, в кредит, что приведет к повышению тарифов для потребителей.Несмотря на это, премьер-министр Молдавии Дориан Речан отрицает существование долга в 709 миллионов долларов."Мы не собираемся это оплачивать", — сообщил он в эфире телеканала Moldova 1.Генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова объясняет, что "Газпром", как коммерческая организация, не может занижать контрактную стоимость топлива, и налоги должны быть уплачены по рыночной цене.Отмечается, что если арбитражная сумма будет компенсирована особыми договоренностями, это может установить опасный прецедент. Кишинев пока не собирается погашать долг, ссылаясь на "независимый аудит", и предлагает заменить транспорт газа через Суджу на трансбалканский коридор."Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на "независимый аудит", а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор. Прав без обязательств не бывает — даже в обновленных реалиях мирового рынка", — заметил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Возможно, должник согласится выплатить долг без штрафных санкций, но ему все равно придется погасить сумму в 433 миллиона долларов. Если Молдова не выплатит долг, она может потерять поставки российского газа, так как одностороннее невыполнение обязательств может привести к расторжению контракта, заключили в издании.
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Энергетика, РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Газпром, Газ
"Давний должник": от Москвы потребовали пойти еще на одну уступку
РИА Новости: Молдавии придется выплатить долг "Газпрому" для снабжения газом
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Приближается срок прекращения транзита российского газа через Украину, что заставляет Европу заметно нервничать из-за проблем с поставками, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, больше всего о поставках голубого топлива беспокоится Молдавия. так как Кишинев является давним должником "Газпрома", однако долг погашать упорно сопротивляется. Вице-председатель компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Кишинев будет просить помощи у Еврокомиссии, если транзит будет остановлен.
Отмечается, что с начала декабря 2022 года "Молдовагаз" получает топливо от компаний Energocom и "Газпром". Это топливо поставляется в Приднестровье и обеспечивает электроэнергией всю Молдову через этот регион. Прекращение поставок в Тирасполь приведет к гуманитарной катастрофе, так как необходимо будет закупать электроэнергию в другом месте, возможно, в кредит, что приведет к повышению тарифов для потребителей.
Несмотря на это, премьер-министр Молдавии Дориан Речан отрицает существование долга в 709 миллионов долларов.
"Мы не собираемся это оплачивать", — сообщил он в эфире телеканала Moldova 1.
Генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова объясняет, что "Газпром", как коммерческая организация, не может занижать контрактную стоимость топлива, и налоги должны быть уплачены по рыночной цене.
Отмечается, что если арбитражная сумма будет компенсирована особыми договоренностями, это может установить опасный прецедент. Кишинев пока не собирается погашать долг, ссылаясь на "независимый аудит", и предлагает заменить транспорт газа через Суджу на трансбалканский коридор.
"Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на "независимый аудит", а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор. Прав без обязательств не бывает — даже в обновленных реалиях мирового рынка", — заметил член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Возможно, должник согласится выплатить долг без штрафных санкций, но ему все равно придется погасить сумму в 433 миллиона долларов. Если Молдова не выплатит долг, она может потерять поставки российского газа, так как одностороннее невыполнение обязательств может привести к расторжению контракта, заключили в издании.
В Молдавии обратились к "Газпрому" с вопросом по поставкам газа