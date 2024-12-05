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В ГПБ заявили, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

В ГПБ заявили, что только через него проходят расчеты за газ в рублях - 05.12.2024, ПРАЙМ

В ГПБ заявили, что только через него проходят расчеты за газ в рублях

Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T23:41+0300

2024-12-05T23:41+0300

2024-12-05T23:41+0300

экономика

газпромбанк

поставки газа

расчеты

оплата

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты в рублях за поставку природного газа иностранными покупателями, сообщили в пресс-службе банка. Президент России Владимир Путин 5 декабря отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Новый указ президента РФ признает утратившим силу пятый абзац пункта 1 указа от 30 декабря 2022 года № 922, согласно которому уполномоченный банк - Газпромбанк - совершает операции по зачислению средств от иностранного покупателя на спецсчет российского поставщика для расчетов за поставки природного газа. "В соответствии с документом, Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны", - говорится в сообщении. "Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях", - указываться в сообщении. США в конце ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур.

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газпромбанк, поставки газа, расчеты, оплата