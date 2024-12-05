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В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение

В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение - 05.12.2024, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина внесет в Думу законопроект, которым предлагается дать работнику право создавать неслужебное... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T07:29+0300

2024-12-05T07:29+0300

2024-12-05T07:29+0300

экономика

общество

россия

госдума

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина внесет в Думу законопроект, которым предлагается дать работнику право создавать неслужебное селекционное достижение только с предварительного письменного согласия работодателя, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом вносятся изменения в статью 1430 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. "Данное положение предлагается дополнить условием, что работник имеет право на создание, выведение или выявление неслужебного селекционного достижения только по предварительному письменному согласованию с работодателем", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как пояснила РИА Новости Оглоблина, для того чтобы создать перспективное селекционное достижение, требуются значительные финансовые затраты, связанные с оснащением материально-технической базы организации, и благодаря федеральной научно-технической программе государство помогает селекционным центрам создавать новые отечественные сорта и гибриды, а также племенную продукцию. "В настоящее время работник за счет использования денежных и материально-технических средств работодателя, но не в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, может создать селекционное достижение и такое достижение будет являться неслужебным. В этом случаи право на получение патента и исключительное право на селекционное достижение будет принадлежать работнику", - сказала парламентарий. Она отметила, что при таком положении работодатель, понеся финансовые затраты, остается без прав на селекционное достижение и не сможет им распоряжаться, и данный фактор является одной из причин сдерживания инвестиций в селекцию со стороны частных компаний, что не дает повышать уровень самообеспеченности отечественными семенами и гибридами. "Для того чтобы стимулировать привлечение инвестиций в создание новых конкурентноспособных отечественных сортов, гибридов, а также племенной продукции, предлагаю Гражданский кодекс дополнить условием, при котором работник имеет право на создание неслужебного селекционного достижения только по предварительному письменному согласованию с работодателем", - сообщила депутат Госдумы. По словам Оглоблиной, в данном случае селекционное предприятие будет знать о предстоящем создании такого достижения, может как согласовать, так и поручить сотруднику выполнять эту работу в рамках трудовых обязанностей. Кроме того, как считает парламентарий, важно уточнить, что право авторства на служебное селекционное достижение всегда принадлежит работнику, который его создал, и существующее законодательство гарантирует работнику, как автору служебного селекционного достижения, получать от работодателя вознаграждения за использование созданного достижения не менее 2% от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, госдума