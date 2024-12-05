Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/gd-853341613.html
В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение
В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение
Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина внесет в Думу законопроект, которым предлагается дать работнику право создавать неслужебное... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T07:29+0300
2024-12-05T07:29+0300
экономика
общество
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853341613.jpg?1733372980
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина внесет в Думу законопроект, которым предлагается дать работнику право создавать неслужебное селекционное достижение только с предварительного письменного согласия работодателя, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом вносятся изменения в статью 1430 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. "Данное положение предлагается дополнить условием, что работник имеет право на создание, выведение или выявление неслужебного селекционного достижения только по предварительному письменному согласованию с работодателем", - сказано в пояснительной записке к проекту. Как пояснила РИА Новости Оглоблина, для того чтобы создать перспективное селекционное достижение, требуются значительные финансовые затраты, связанные с оснащением материально-технической базы организации, и благодаря федеральной научно-технической программе государство помогает селекционным центрам создавать новые отечественные сорта и гибриды, а также племенную продукцию. "В настоящее время работник за счет использования денежных и материально-технических средств работодателя, но не в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, может создать селекционное достижение и такое достижение будет являться неслужебным. В этом случаи право на получение патента и исключительное право на селекционное достижение будет принадлежать работнику", - сказала парламентарий. Она отметила, что при таком положении работодатель, понеся финансовые затраты, остается без прав на селекционное достижение и не сможет им распоряжаться, и данный фактор является одной из причин сдерживания инвестиций в селекцию со стороны частных компаний, что не дает повышать уровень самообеспеченности отечественными семенами и гибридами. "Для того чтобы стимулировать привлечение инвестиций в создание новых конкурентноспособных отечественных сортов, гибридов, а также племенной продукции, предлагаю Гражданский кодекс дополнить условием, при котором работник имеет право на создание неслужебного селекционного достижения только по предварительному письменному согласованию с работодателем", - сообщила депутат Госдумы. По словам Оглоблиной, в данном случае селекционное предприятие будет знать о предстоящем создании такого достижения, может как согласовать, так и поручить сотруднику выполнять эту работу в рамках трудовых обязанностей. Кроме того, как считает парламентарий, важно уточнить, что право авторства на служебное селекционное достижение всегда принадлежит работнику, который его создал, и существующее законодательство гарантирует работнику, как автору служебного селекционного достижения, получать от работодателя вознаграждения за использование созданного достижения не менее 2% от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, Госдума
07:29 05.12.2024
 
В ГД внесут проект о праве работника создавать селекционное достижение

В Госдуму внесут проект о праве работника создавать неслужебное селекционное достижение

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина внесет в Думу законопроект, которым предлагается дать работнику право создавать неслужебное селекционное достижение только с предварительного письменного согласия работодателя, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом вносятся изменения в статью 1430 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
"Данное положение предлагается дополнить условием, что работник имеет право на создание, выведение или выявление неслужебного селекционного достижения только по предварительному письменному согласованию с работодателем", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Как пояснила РИА Новости Оглоблина, для того чтобы создать перспективное селекционное достижение, требуются значительные финансовые затраты, связанные с оснащением материально-технической базы организации, и благодаря федеральной научно-технической программе государство помогает селекционным центрам создавать новые отечественные сорта и гибриды, а также племенную продукцию.
"В настоящее время работник за счет использования денежных и материально-технических средств работодателя, но не в рамках выполнения своих трудовых обязанностей, может создать селекционное достижение и такое достижение будет являться неслужебным. В этом случаи право на получение патента и исключительное право на селекционное достижение будет принадлежать работнику", - сказала парламентарий.
Она отметила, что при таком положении работодатель, понеся финансовые затраты, остается без прав на селекционное достижение и не сможет им распоряжаться, и данный фактор является одной из причин сдерживания инвестиций в селекцию со стороны частных компаний, что не дает повышать уровень самообеспеченности отечественными семенами и гибридами.
"Для того чтобы стимулировать привлечение инвестиций в создание новых конкурентноспособных отечественных сортов, гибридов, а также племенной продукции, предлагаю Гражданский кодекс дополнить условием, при котором работник имеет право на создание неслужебного селекционного достижения только по предварительному письменному согласованию с работодателем", - сообщила депутат Госдумы.
По словам Оглоблиной, в данном случае селекционное предприятие будет знать о предстоящем создании такого достижения, может как согласовать, так и поручить сотруднику выполнять эту работу в рамках трудовых обязанностей.
Кроме того, как считает парламентарий, важно уточнить, что право авторства на служебное селекционное достижение всегда принадлежит работнику, который его создал, и существующее законодательство гарантирует работнику, как автору служебного селекционного достижения, получать от работодателя вознаграждения за использование созданного достижения не менее 2% от суммы ежегодного дохода от использования селекционного достижения.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала