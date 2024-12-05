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В Госдуме предложили ввести "Новогодний семейный бюджет" - 05.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ввести "Новогодний семейный бюджет"
В Госдуме предложили ввести "Новогодний семейный бюджет" - 05.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести "Новогодний семейный бюджет"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести "Новогодний семейный бюджет" - разовую... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T01:22+0300
2024-12-05T01:22+0300
экономика
россия
общество
татьяна голикова
госдума
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести "Новогодний семейный бюджет" - разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", - сказано в документе. Отмечается, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, по итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей. По мнению вице-спикера Госдумы, перераспределение части неизрасходованных средств поможет нуждающимся гражданам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов питания, подарков для детей и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке. "Инициатива, которую мы называем "Новогодний семейный бюджет", - это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год - это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", - рассказал РИА Новости Чернышов. Вице-спикер Госдумы отметил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 годах, когда за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения в период пандемии коронавируса. "Дополнительная выплата позволит гражданам не только накрыть праздничный стол, но и подарить детям подарки. Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда, и наша задача - помочь каждой семье создать для них ощущение праздника, независимо от их материального положения", - считает парламентарий.
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40
192
40
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россия, общество , татьяна голикова, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , Татьяна Голикова, Госдума
01:22 05.12.2024
 
В Госдуме предложили ввести "Новогодний семейный бюджет"

Вице-спикер Чернышов предложил ввести "Новогодний семейный бюджет"

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести "Новогодний семейный бюджет" - разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам", - сказано в документе.
Отмечается, что в конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, по итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей.
По мнению вице-спикера Госдумы, перераспределение части неизрасходованных средств поможет нуждающимся гражданам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов питания, подарков для детей и другими важными потребностями, а также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке.
"Инициатива, которую мы называем "Новогодний семейный бюджет", - это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год - это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров", - рассказал РИА Новости Чернышов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что такой механизм уже применялся в 2020-2022 годах, когда за счет этих средств поддерживалась система здравоохранения в период пандемии коронавируса.
"Дополнительная выплата позволит гражданам не только накрыть праздничный стол, но и подарить детям подарки. Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда, и наша задача - помочь каждой семье создать для них ощущение праздника, независимо от их материального положения", - считает парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоТатьяна ГоликоваГосдума
 
 
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