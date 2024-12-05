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Индия хочет получить больший доступ для своих товаров на российский рынок - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индия хочет получить больший доступ для своих товаров на российский рынок
Индия хочет получить больший доступ для своих товаров на российский рынок - 05.12.2024, ПРАЙМ
Индия хочет получить больший доступ для своих товаров на российский рынок
Индия хотела бы иметь больший доступ для своих товаров на российский рынок и обсуждает это с руководством РФ. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:11+0300
2024-12-05T14:11+0300
экономика
россия
индия
международная торговля
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Индия хотела бы иметь больший доступ для своих товаров на российский рынок и обсуждает это с руководством РФ. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. По его словам, до 2022 года проблема была в том, что внимание российской стороны было направлено на Запад, но после 2022 года, она гораздо больше сосредотачивается на Азии, и из этого нужно извлечь полную выгоду. Джайшанкар отметил, что Индия прикладывает большие усилия для продвижения своих товаров на российский рынок. "Мы очень сильно давим на российское руководство, говоря: "Смотрите, мы покупаем так много вещей, мы хорошие, долгосрочные клиенты. Вы должны заботиться о своих клиентах, поэтому нам также нужен лучший доступ к российской экономике", — сказал он в ходе конференции в Нью-Дели. По словам, Джайшанкара речь идет о таких индийских товарах, как морепродукты, сельхозпродукты и фармацевтика, добавив, что вопрос доступа индийских товаров на российский рынок обсуждался с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым во время его визита в Индию. Он полагает, что российская экономика должна гораздо больше открыться для экспорта из Индии, в фармацевтике, сельскохозяйственной продукции. По его словам, многие предприятия потребительской отрасли в РФ будут иметь естественный интерес к индийским поставщикам. Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. По данным индийской статистической службы, в 2023 году Россия и Индия нарастили товарооборот в 1,8 раза - до рекордных 65 миллиардов долларов. А согласно российской статистике, торговля двух стран в прошлом году составила рекордные 56,8 миллиарда долларов, а прирост показателя – более 60%. Как указывалось в материалах ко встрече лидеров двух стран на полях саммита БРИКС в октябре, за январь-август 2024 года товарооборот вырос еще на 9% и составил 37,4 миллиарда долларов.
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россия, индия, международная торговля
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, международная торговля
14:11 05.12.2024
 
Индия хочет получить больший доступ для своих товаров на российский рынок

МИД Индии: страна хочет получить больший доступ для товаров на российский рынок

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Индия хотела бы иметь больший доступ для своих товаров на российский рынок и обсуждает это с руководством РФ. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
По его словам, до 2022 года проблема была в том, что внимание российской стороны было направлено на Запад, но после 2022 года, она гораздо больше сосредотачивается на Азии, и из этого нужно извлечь полную выгоду.
Джайшанкар отметил, что Индия прикладывает большие усилия для продвижения своих товаров на российский рынок.
"Мы очень сильно давим на российское руководство, говоря: "Смотрите, мы покупаем так много вещей, мы хорошие, долгосрочные клиенты. Вы должны заботиться о своих клиентах, поэтому нам также нужен лучший доступ к российской экономике", — сказал он в ходе конференции в Нью-Дели.
По словам, Джайшанкара речь идет о таких индийских товарах, как морепродукты, сельхозпродукты и фармацевтика, добавив, что вопрос доступа индийских товаров на российский рынок обсуждался с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым во время его визита в Индию.
Он полагает, что российская экономика должна гораздо больше открыться для экспорта из Индии, в фармацевтике, сельскохозяйственной продукции. По его словам, многие предприятия потребительской отрасли в РФ будут иметь естественный интерес к индийским поставщикам.
Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. По данным индийской статистической службы, в 2023 году Россия и Индия нарастили товарооборот в 1,8 раза - до рекордных 65 миллиардов долларов. А согласно российской статистике, торговля двух стран в прошлом году составила рекордные 56,8 миллиарда долларов, а прирост показателя – более 60%. Как указывалось в материалах ко встрече лидеров двух стран на полях саммита БРИКС в октябре, за январь-август 2024 года товарооборот вырос еще на 9% и составил 37,4 миллиарда долларов.
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