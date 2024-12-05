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Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу - 05.12.2024, ПРАЙМ
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:56+0300
2024-12-05T11:56+0300
2024-12-05T11:56+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова."Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - заявила дипломат в эфире Первого канала.Ранее Захарова отметила, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.
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россия, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу
Захарова: интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
"Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - заявила дипломат в эфире Первого канала.
Ранее Захарова отметила, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.
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