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Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу - 05.12.2024, ПРАЙМ
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:56+0300
2024-12-05T11:56+0300
политика
россия
мид
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова."Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - заявила дипломат в эфире Первого канала.Ранее Захарова отметила, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.
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россия, мид, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров
11:56 05.12.2024
 
Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу

Захарова: интервью Карлсона с Лавровым опубликуют в ночь на пятницу

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.
"Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - заявила дипломат в эфире Первого канала.
Ранее Захарова отметила, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.
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