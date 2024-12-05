https://1prime.ru/20241205/intervyu-853350321.html

Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу

Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу - 05.12.2024, ПРАЙМ

Интервью Карлсона с Лавровым выйдет в ночь на пятницу

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:56+0300

2024-12-05T11:56+0300

2024-12-05T11:56+0300

политика

россия

мид

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1c/849575858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c2160a0729359136ac1f758b0679a.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном будет опубликовано в ночь на пятницу, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова."Интервью Сергея Викторовича Лаврова будет опубликовано в ночь с сегодняшнего дня на завтрашний", - заявила дипломат в эфире Первого канала.Ранее Захарова отметила, что в интервью Лавров рассказал о преступлениях киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры на Украине и за ее пределами. Кроме того, министр также обратил внимание на деятельность киевского режима за пределами страны, террористические акты и этиологию украинского кризиса, а также обсудил с Карлсоном будущее региона.

https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853309165.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, сергей лавров