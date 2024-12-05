https://1prime.ru/20241205/ipo-853350437.html
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO - 05.12.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO
Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:57+0300
2024-12-05T11:57+0300
2024-12-05T11:57+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что эта компания должна быть готова к размещению. И порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджменту к капитализации компании", - сказал Чебесков.Накануне в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать выход компаний на биржу, вкладываться в развитие и расширение мощностей, создание рабочих мест. В частности, Путин предложил увязать получение господдержки компаниями с их выходом на биржу и подготовить пакет стимулирующих мер.
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ipo, минфин, москва, госкомпании
IPO, Минфин, МОСКВА, госкомпании
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO
Минфин: около семи госкомпаний РФ отобрано сейчас для выхода на IPO
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что эта компания должна быть готова к размещению. И порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджменту к капитализации компании", - сказал Чебесков.
Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO
Накануне в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать выход компаний на биржу, вкладываться в развитие и расширение мощностей, создание рабочих мест. В частности, Путин предложил увязать получение господдержки компаниями с их выходом на биржу и подготовить пакет стимулирующих мер.