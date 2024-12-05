Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241205/ipo-853350437.html
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO - 05.12.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO
Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:57+0300
2024-12-05T11:57+0300
ipo
минфин
москва
госкомпании
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75832/20/758322030_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_dae6fe8464297735dd027c027dfc52fa.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что эта компания должна быть готова к размещению. И порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджменту к капитализации компании", - сказал Чебесков.Накануне в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать выход компаний на биржу, вкладываться в развитие и расширение мощностей, создание рабочих мест. В частности, Путин предложил увязать получение господдержки компаниями с их выходом на биржу и подготовить пакет стимулирующих мер.
https://1prime.ru/20241017/minfin-852233585.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75832/20/758322030_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_8b602bdf06de02684f90f7affc176950.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ipo, минфин, москва, госкомпании
IPO, Минфин, МОСКВА, госкомпании
11:57 05.12.2024
 
Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO

Минфин: около семи госкомпаний РФ отобрано сейчас для выхода на IPO

*IPO
*IPO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что эта компания должна быть готова к размещению. И порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджменту к капитализации компании", - сказал Чебесков.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Минфин изучит налоговое стимулирование выхода компаний на IPO
17 октября, 16:44
Накануне в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать выход компаний на биржу, вкладываться в развитие и расширение мощностей, создание рабочих мест. В частности, Путин предложил увязать получение господдержки компаниями с их выходом на биржу и подготовить пакет стимулирующих мер.
 
IPOМинфинМОСКВАгоскомпании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала