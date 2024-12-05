https://1prime.ru/20241205/ipo-853350437.html

Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO

Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO - 05.12.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал число госкомпаний, отобранных для IPO

Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:57+0300

2024-12-05T11:57+0300

2024-12-05T11:57+0300

ipo

минфин

москва

госкомпании

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Около семи госкомпаний отобрано сейчас для проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Сейчас мы отобрали порядка семи компаний для вывода на рынок. Понятно, что эта компания должна быть готова к размещению. И порядка 20 компаний, для которых мы будем предлагать установить KPI в виде привязки вознаграждения топ-менеджменту к капитализации компании", - сказал Чебесков.Накануне в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать выход компаний на биржу, вкладываться в развитие и расширение мощностей, создание рабочих мест. В частности, Путин предложил увязать получение господдержки компаниями с их выходом на биржу и подготовить пакет стимулирующих мер.

https://1prime.ru/20241017/minfin-852233585.html

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ipo, минфин, москва, госкомпании