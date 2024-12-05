https://1prime.ru/20241205/ipo-853360805.html
В ЦБ считают, что одного стандарта IPO недостаточно
В ЦБ считают, что одного стандарта IPO недостаточно - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ считают, что одного стандарта IPO недостаточно
В следующем году ЦБ обсудит с участниками рынка выход на регулирование вопроса первичного размещения акций (IPO), это может быть особый закон либо нормативный... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:40+0300
2024-12-05T15:40+0300
2024-12-05T15:40+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В следующем году ЦБ обсудит с участниками рынка выход на регулирование вопроса первичного размещения акций (IPO), это может быть особый закон либо нормативный акт Центробанка, об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. "Мы в конце этого года выпустим доклад, в котором опишем подходы к вопросам IPO. В следующем году обсудим его с участниками рынка, и, как я уже тоже проанонсировал, мне кажется, что нам надо выходить на регулирование. Вряд ли мы обойдемся стандартом", - рассказал Чистюхин на форуме ВТБ "Россия зовёт". IPO набирают силу, и не хочется сталкиваться с ситуацией, когда каждый новый выпуск осуществляется "не с лучшими стандартами" и практикой, пояснил он. Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума о том, будет ли это в таком случае закон, он отметил, что это возможно, как и возможно то, что Центральный банк выпустит нормативный акт. Все зависит от полномочий ЦБ "на те или иные вещи", заключил он.
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россия, ipo, акции
Банк России, РОССИЯ, IPO, Акции
В ЦБ считают, что одного стандарта IPO недостаточно
Чистюхин: ЦБ вряд ли обойдется стандартом IPO, нужно более четкое регулирование
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В следующем году ЦБ обсудит с участниками рынка выход на регулирование вопроса первичного размещения акций (IPO), это может быть особый закон либо нормативный акт Центробанка, об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
"Мы в конце этого года выпустим доклад, в котором опишем подходы к вопросам IPO. В следующем году обсудим его с участниками рынка, и, как я уже тоже проанонсировал, мне кажется, что нам надо выходить на регулирование. Вряд ли мы обойдемся стандартом", - рассказал Чистюхин на форуме ВТБ "Россия зовёт".
IPO набирают силу, и не хочется сталкиваться с ситуацией, когда каждый новый выпуск осуществляется "не с лучшими стандартами" и практикой, пояснил он.
Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах форума о том, будет ли это в таком случае закон, он отметил, что это возможно, как и возможно то, что Центральный банк выпустит нормативный акт. Все зависит от полномочий ЦБ "на те или иные вещи", заключил он.
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