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Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время - 05.12.2024, ПРАЙМ
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T05:02+0300
2024-12-05T05:02+0300
2024-12-05T05:02+0300
энергетика
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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты", - сказал он.
В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
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мировая экономика, москва, рф, исламабад, владимир путин, сергей цивилев
Энергетика, Мировая экономика, МОСКВА, РФ, Исламабад, Владимир Путин, Сергей Цивилев
Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
Министр энергетики Легари: Исламабад готов принять Путина в любое удобное время
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Исламабад готов принять президента РФ Владимира Путина в любое удобное время, сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Мы были бы рады видеть президента Путина в любое время, в которое он хотел бы приехать. Уверен, что в ближайшее подходящее для этого время руководство стран совершит взаимные визиты", - сказал он.
В начале декабря в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев.