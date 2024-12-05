https://1prime.ru/20241205/issledovanie-853341241.html

Исследование показало, почему россияне отказываются от корпоративов

Исследование показало, почему россияне отказываются от корпоративов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, почему россияне отказываются от корпоративов

Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T06:26+0300

2024-12-05T06:26+0300

2024-12-05T06:26+0300

бизнес

общество

москва

московская область

башкирия

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Чуть более четверти россиян не хочет идти на корпоратив в преддверии Нового года, среди причин - нежелание отмечать праздник в компании руководства и коллег в целом, говорится в исследовании рекрутинговой платформы hh. ru. "27% работников по разным причинам отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году. Из них 2% заявили, что им не нравится отмечать праздники в присутствии руководства, 5% - не любят отмечать праздники с коллегами. 14% вообще всегда пропускают все корпоративы, а 6% считают, что сейчас не время для праздников", - выяснили аналитики компании. Больше других от корпоративов отказываются жители Нижегородской, Кемеровской, Московской областей, Башкирии и Тюменской области. Три четверти респондентов все же стараются посещать новогодние корпоративы. Такую возможность больше всего ценят жители Алтайского края, Воронежской и Волгоградской областей, а также Иркутска. "Больше других хотят повеселиться на новогодних елках топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), а также работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят появляться на празднике занятые в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%)", - уточняется в исследовании. Правда, 72% респондентов признались, что променяли бы корпоратив на дополнительную премию, если бы такая возможность была. "Интересно, что за два года доля тех, кто предпочел бы премию корпоративу, упала на 14 п.п.", - добавили аналитики.

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бизнес, общество , москва, московская область, башкирия