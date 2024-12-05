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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Им стал Александр Хинштейн. Соответствующая телеграмма... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T23:04+0300
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2024-12-05T23:19+0300
политика
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Им стал Александр Хинштейн. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней сказано, что "в связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" президент РФ постановил назначить Хинштейна Александра Евсеевича врио губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного главой региона. Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее Путин провел встречу с Хинштейном в Кремле и предложил ему должность врио губернатора Курской области. Глава государства заявил, что в регионе востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.Президент РФ также отметил, что нужно организовать работу по оказанию помощи жителям региона — и сейчас, и в ближайшем будущем.Хинштейн, в свою очередь, заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области и он сделает все, чтобы это доверие оправдать. Также он отметил, что понимает сложность ситуации в регионе и пообещал сделать все, чтобы его жители чувствовали, что они часть одной большой страны.
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россия, александр хинштейн, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Александр Хинштейн, Владимир Путин
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". Им стал Александр Хинштейн. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В ней сказано, что "в связи с заявлением губернатора Курской области Смирнова А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" президент РФ постановил назначить Хинштейна Александра Евсеевича врио губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.
Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин провел встречу с Хинштейном в Кремле и предложил ему должность врио губернатора Курской области. Глава государства заявил, что в регионе востребовано кризисное управление, а после освобождения территории надо будет многое сделать для ее восстановления.
Президент РФ также отметил, что нужно организовать работу по оказанию помощи жителям региона — и сейчас, и в ближайшем будущем.
Хинштейн, в свою очередь, заявил, что для него честь стать врио губернатора Курской области и он сделает все, чтобы это доверие оправдать. Также он отметил, что понимает сложность ситуации в регионе и пообещал сделать все, чтобы его жители чувствовали, что они часть одной большой страны.
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