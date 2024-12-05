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Китай может лишить США пятой части поставок германия и сурьмы

Китай может лишить США пятой части поставок германия и сурьмы - 05.12.2024, ПРАЙМ

Китай может лишить США пятой части поставок германия и сурьмы

Запрет Китая на экспорт в США товаров двойного назначения может лишить Штаты пятой части поставок германия, а также почти 9% галлия и 8% сурьмы, подсчитало РИА... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T06:17+0300

2024-12-05T06:17+0300

2024-12-05T06:17+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Запрет Китая на экспорт в США товаров двойного назначения может лишить Штаты пятой части поставок германия, а также почти 9% галлия и 8% сурьмы, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Во вторник министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. Так, за девять месяцев этого года объемы покупок Штатами германия у КНР составили 4,64 миллиона долларов, что почти втрое меньше, чем за такой же период годом ранее. Всего США за январь-сентябрь импортировали этого вещества на 24,34 миллиона долларов. Таким образом, доля Китая в американском импорте составила 19,1%. В то же время китайской сурьмы США приобрели на 3,74 миллиона долларов или 7,7% от общего объема импорта в 48,9 миллиона долларов. При этом по сравнению с прошлым годом объемы покупок этого товара из КНР уменьшились на треть (33,7%). Галлия Вашингтон в этом году импортировал всего на 3,31 миллиона долларов, из которых на Китай пришлось почти 9%, или 297 тысяч долларов, что меньше прошлогодних 449,6 тысячи. Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Германий применяется при создании солнечных панелей, в устройствах беспроводной связи и оптических системах, например военных очках ночного видения.

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мировая экономика, китай, сша, кнр