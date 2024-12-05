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Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности
Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:32+0300
2024-12-05T15:32+0300
экономика
россия
владимир путин
космос
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет. "Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", — сказал он.
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россия, владимир путин, космос
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, космос
15:32 05.12.2024
 
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности

Путин: нацпроект, касающийся ракетно-космической промышленности, готовится

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
"Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", — сказал он.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
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15:10
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинкосмос
 
 
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