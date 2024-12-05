https://1prime.ru/20241205/kosmos-853359806.html

Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности

Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности

Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:32+0300

2024-12-05T15:32+0300

2024-12-05T15:32+0300

экономика

россия

владимир путин

космос

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет. "Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", — сказал он.

https://1prime.ru/20241205/putin-853357695.html

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россия, владимир путин, космос