https://1prime.ru/20241205/kosmos-853359806.html
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности
Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:32+0300
2024-12-05T15:32+0300
2024-12-05T15:32+0300
экономика
россия
владимир путин
космос
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет. "Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", — сказал он.
https://1prime.ru/20241205/putin-853357695.html
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россия, владимир путин, космос
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, космос
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности
Путин: нацпроект, касающийся ракетно-космической промышленности, готовится
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
"Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", — сказал он.
Путин объяснил, на что опираются действия и планы властей