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Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой

Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой - 05.12.2024, ПРАЙМ

Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой

Экономический протекционизм, на который нацелен президент США Дональд Трамп, приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T09:51+0300

2024-12-05T09:51+0300

2024-12-05T09:51+0300

экономика

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Экономический протекционизм, на который нацелен президент США Дональд Трамп, приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой. Об этом сообщил в рамках форума ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин."Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - заметил он.По словам Костина, Вашингтон может попытаться склонить Москву на свою сторону, однако для российской стороны отношения с Пекином важнее.Ранее Дональд Трамп угрожал странам БРИКС, включая Китай, что США будут взимать "100-процентные пошлины", если страны объединения не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты.

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