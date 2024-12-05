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Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой
Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой - 05.12.2024, ПРАЙМ
Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой
Экономический протекционизм, на который нацелен президент США Дональд Трамп, приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:51+0300
2024-12-05T09:51+0300
экономика
россия
втб
китай
сша
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Экономический протекционизм, на который нацелен президент США Дональд Трамп, приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой. Об этом сообщил в рамках форума ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин."Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - заметил он.По словам Костина, Вашингтон может попытаться склонить Москву на свою сторону, однако для российской стороны отношения с Пекином важнее.Ранее Дональд Трамп угрожал странам БРИКС, включая Китай, что США будут взимать "100-процентные пошлины", если страны объединения не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты.
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россия, втб, китай, сша
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, КИТАЙ, США
09:51 05.12.2024
 
Костин предрек обострение торговых отношений США с Китаем и Европой

Костин: протекционизм Трампа обострит торговые отношения с Китаем, Канадой и ЕС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Экономический протекционизм, на который нацелен президент США Дональд Трамп, приведет к обострению торговых отношений не только с Китаем, но и с Канадой и Европой. Об этом сообщил в рамках форума ВТБ "Россия зовет!" глава кредитной организации Андрей Костин.
"Протекционизм - ничего хорошего в этом такого нет, особенно его позиция в отношении Китая привет к дальнейшему, мне кажется, обострению", - заметил он.
По словам Костина, Вашингтон может попытаться склонить Москву на свою сторону, однако для российской стороны отношения с Пекином важнее.
Ранее Дональд Трамп угрожал странам БРИКС, включая Китай, что США будут взимать "100-процентные пошлины", если страны объединения не откажутся от планов создания альтернативной доллару валюты.
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