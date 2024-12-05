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Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады - 05.12.2024, ПРАЙМ
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:37+0300
2024-12-05T13:37+0300
2024-12-05T13:37+0300
экономика
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
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россия, втб
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
Глава ВТБ назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов