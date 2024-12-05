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Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады - 05.12.2024, ПРАЙМ
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:37+0300
2024-12-05T13:37+0300
экономика
россия
втб
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
13:37 05.12.2024
 
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады

Глава ВТБ назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Набиуллина назвала бессмыслицей разговоры о заморозке банковских вкладов
19 ноября, 14:28
 
ЭкономикаРОССИЯВТБ
 
 
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