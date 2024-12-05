https://1prime.ru/20241205/kredit-853343634.html

В Польше предупредили о риске отказа Трампа от кредита Украине

В Польше предупредили о риске отказа Трампа от кредита Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ

В Польше предупредили о риске отказа Трампа от кредита Украине

ЕС готов предоставить кредит в размере 50 миллиардов долларов Украине, используя замороженные российские активы, в случае, если США откажутся от соглашения. Об... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T09:09+0300

2024-12-05T09:09+0300

2024-12-05T09:09+0300

экономика

ес

украина

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/83916/93/839169311_0:116:3103:1861_1920x0_80_0_0_e5525e94ead353104725ff9c514c7380.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЕС готов предоставить кредит в размере 50 миллиардов долларов Украине, используя замороженные российские активы, в случае, если США откажутся от соглашения. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Польши Павел Карбовник."Существует риск того, что Дональд Трамп откажется от соглашения по 50 миллиардам долларов", - цитирует издание Politico замглавы финансового ведомства.Отмечается, что замглавы Минфина также подчеркнул необходимость быстрого определения намерений нового президента США, чтобы ЕС мог разработать новый план."Мы на уровне ЕС примем меры, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов будут переданы Украине вне зависимости от Трампа", - подчеркнул Карбовник.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852685440.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, украина, замороженные российские активы