https://1prime.ru/20241205/kuleba-853352299.html

Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США

Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США - 05.12.2024, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к Центру по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардском университете в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:05+0300

2024-12-05T13:05+0300

2024-12-05T13:05+0300

политика

сша

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к Центру по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардском университете в качестве старшего научного сотрудника"Его присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества", — сказано в сообщении учебного заведения.Отмечается, что Кулеба продолжит оставаться на Украине, посещая университет только во время поездок в США.В начале сентября несколько министров в Украине уволились после подачи заявлений об отставке, включая Кулебу, Ольгу Стефанишину, Дениса Малюська, Александра Камышина и Ирину Верещук. В октябре Кулеба заявил, что написал заявление об отставке после разговора с премьер-министром и президентом Украины "под бутылку вина и сигару".

https://1prime.ru/20241116/kuleba-852869974.html

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сша, украина, дмитрий кулеба