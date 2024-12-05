https://1prime.ru/20241205/kuleba-853352299.html
Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США
Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США - 05.12.2024, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к Центру по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардском университете в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:05+0300
2024-12-05T13:05+0300
2024-12-05T13:05+0300
политика
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дмитрий кулеба
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился к Центру по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардском университете в качестве старшего научного сотрудника"Его присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества", — сказано в сообщении учебного заведения.Отмечается, что Кулеба продолжит оставаться на Украине, посещая университет только во время поездок в США.В начале сентября несколько министров в Украине уволились после подачи заявлений об отставке, включая Кулебу, Ольгу Стефанишину, Дениса Малюська, Александра Камышина и Ирину Верещук. В октябре Кулеба заявил, что написал заявление об отставке после разговора с премьер-министром и президентом Украины "под бутылку вина и сигару".
https://1prime.ru/20241116/kuleba-852869974.html
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сша, украина, дмитрий кулеба
Политика, США, УКРАИНА, Дмитрий Кулеба
Экс-глава МИД Украины нашел новое место работы в США
Бывший глава МИД Украины Кулеба нашел работу в Гарвардском университете
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединился
к Центру по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардском университете в качестве старшего научного сотрудника
"Его присутствие будет вдохновением для наших студентов и жизненно важным ресурсом для нашего академического сообщества", — сказано в сообщении учебного заведения.
Отмечается, что Кулеба продолжит оставаться на Украине, посещая университет только во время поездок в США.
В начале сентября несколько министров в Украине уволились после подачи заявлений об отставке, включая Кулебу, Ольгу Стефанишину, Дениса Малюська, Александра Камышина и Ирину Верещук. В октябре Кулеба заявил, что написал заявление об отставке после разговора с премьер-министром и президентом Украины "под бутылку вина и сигару".
Кулеба сделал мрачное предсказание о заключении мира