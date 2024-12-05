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Названы лидеры исследования шампанских и игристых вин

Названы лидеры исследования шампанских и игристых вин - 05.12.2024, ПРАЙМ

Названы лидеры исследования шампанских и игристых вин

Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования шампанских и игристых вин российского производства, сообщили РИА Новости в организации. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T03:25+0300

2024-12-05T03:25+0300

2024-12-05T03:25+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Эксперты "Винного гида России" объявили лидеров исследования шампанских и игристых вин российского производства, сообщили РИА Новости в организации. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта. В исследовании "Винного гида" приняли участие 108 образцов шампанских и игристых вин от 31 торговой марки, говорится в сообщении. При этом более 95% исследованных игристых вин соответствовали повышенному стандарту Роскачества по органолептике винодельческой продукции, их оценили в 78 и более баллов по 100-балльной шкале, а средний балл исследования игристых в этом году стал самым высоким за всю историю "Винного гида России" - 83,7 балла. "Более 88% игристых вин в исследовании получили балл равный или больше 81, в прошлом году таких образцов был только 61%. Это особенно важно на фоне быстрого роста объемов продаж игристого российского вина, доля которого, по нашим оценкам, сейчас уже превышает 75% в натуральном выражении. Можно быть уверенными, что к Новому году на столах у россиян будут именно российские игристые очень хорошего качества", - процитировали в сообщении директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества и руководителя "Винного гида России" Олесю Латышеву. Самой многочисленной категорией исследования стали белые игристые категории "брют", производство которых в России растет в соответствии с увеличением спроса покупателей на игристые вина с более низким содержанием сахара, пояснили в Роскачестве. Исследование проводилось среди двух категорий вин: произведенных акратофорным методом, при котором вторичное брожение происходит не в бутылке, а в нержавеющей емкости высокого давления - акратофоре, и вин, произведенных классическим методом, добавили в организации. Из всех акратофорных шампанских и игристых вин разных типов лидерами стали "Винодельня №78. Винодельня № 78 Пино Нуар. Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Крым" брют розовое, 2021", "Кубань-Вино. Aristov. Anima. Millesimato. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" брют белое, 2023" и "Кубань-Вино. Glow. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" брют белое, 2023", говорится в сообщении. Среди акратофорных белых брютов эксперты наиболее высоко оценили "Glow. Российское игристое вино", "Aristov. Anima. Millesimato" и "Фанагория. Блан де Блан", говорится в сообщении. Из акратофорных розовых брютов выделили игристые "Винодельня № 78 Пино Нуар", "Inkerman. Каберне Совиньон. Вайнмейкерс Селекшн" и "Балаклава. Пино Нуар", отметили эксперты. В категории акратофорных полусладких игристых победителями назвали "Agora Cuvee. Рислинг. Шардоне", "Балаклава. Мускат" и "Шато Тамань. Резерв". Лидером среди красных игристых, произведенных акратофорным методом, стало "Inkerman. Саперави. Вайнмейкерс Селекшн". Общий рейтинг игристых, изготовленных классическим методом, возглавили "Кубань-Вино. Шато Тамань Резерв Игристое вино выдержанное экстра-брют белое, 2014", "Кюве де Витмер. Кюве де Витмер Блан де Блан. Российское шампанское брют белое коллекционное, 2019" и "Лефкадия. Амфитрион. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Крымск" выдержанное брют белое, 2019", отметили эксперты. Абсолютным лидером исследования игристых вин всех типов стал экстра-брют с длительной коллекционной выдержкой (не менее тридцати шести месяцев после завершения брожения) 2014 года урожая "Шато Тамань Резерв Игристое вино выдержанное экстра-брют белое", добавили в Роскачестве. Среди выдержанных классическим методом белых брютов эксперты наиболее высоко оценили "Амфитрион. Российское игристое вино с ЗГУ "Кубань. Крымск", "Темелион Винтаж. Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Кубань. Крымск" и "Фанагория Primum Alveus. Российское игристое вино с защищенным наименованием места происхождения "Сенной", говорится в сообщении. Лучшим классическим розовым брютом назвали "Аристов. Кюве Александр. Розе де Пино. Российское игристое вино с ЗНМП "Южный берег Тамани" выдержанное экстра брют розовое", лучшим коллекционным - "Кюве де Витмер Блан де Блан. Российское шампанское брют белое коллекционное". Лидером среди полусухих классических игристых стало "Новый Свет. Российское шампанское коллекционное полусухое белое", среди полусладких - "Новый Свет. Российское шампанское выдержанное полусладкое белое", добавили эксперты. Из красных классических игристых лучшим назвали "Новый Свет. Игристое вино выдержанное брют красное", из фермерских классических игристых - "KD. Константин Дзитоев. Ркацители. Вино игристое брют белое", говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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