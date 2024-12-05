https://1prime.ru/20241205/makron-853373290.html
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни - 05.12.2024, ПРАЙМ
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что назначит нового премьера страны в ближайшие дни. Об этом он сказал в обращении к французам после отставки его... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T22:20+0300
2024-12-05T22:20+0300
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политика
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 5 дек – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что назначит нового премьера страны в ближайшие дни. Об этом он сказал в обращении к французам после отставки его правительства. Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.Он отметил, что новый премьер должен будет объединить все силы в парламенте и ему будет поручено сформировать правительство общих интересов, представляющее все политические силы, которые возьмут на себя обязательство не выдвигать ему вотум недоверия.Премьер Франции Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке. Макрон принял это прошение. В среду парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству и оно вынужденно было уйти в отставку.
https://1prime.ru/20241203/makron-853301617.html
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франция, эммануэль макрон, мишель барнье
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Макрон назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
Макрон заявил, что назначит нового премьера Франции в ближайшие дни
ПАРИЖ, 5 дек – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что назначит нового премьера страны в ближайшие дни. Об этом он сказал в обращении к французам после отставки его правительства. Трансляция ведется в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он отметил, что новый премьер должен будет объединить все силы в парламенте и ему будет поручено сформировать правительство общих интересов, представляющее все политические силы, которые возьмут на себя обязательство не выдвигать ему вотум недоверия.
Премьер Франции Мишель Барнье в четверг подал прошение об отставке. Макрон принял это прошение.
В среду парламент большинством голосов поддержал вотум недоверия правительству и оно вынужденно было уйти в отставку.
Макрон сделал заявление о возможности ухода с поста