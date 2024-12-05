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Медь дешевеет второй день подряд
Медь дешевеет второй день подряд - 05.12.2024, ПРАЙМ
Медь дешевеет второй день подряд
Стоимость меди опускается в четверг утром, продолжая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:44+0300
2024-12-05T09:44+0300
2024-12-05T09:45+0300
экономика
медь
стоимость
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром, продолжая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.35 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,31%, до 4,1885 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущего торгового дня медь подешевела на 0,07%, на снижение котировок могли повлиять слабые экономические данные по Китаю, который является крупным потребителем и импортером металла. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, в ноябре снизился до 51,5 пункта с 52 пункта в октябре, хотя ожидался рост показателя. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31%, до 9 083 доллара, алюминия выросла на 1,42%, до 2 646,5 доллара, цинка - на 0,11%, до 3 099 долларов.
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медь, стоимость
Экономика, медь, стоимость
Медь дешевеет второй день подряд
Стоимость меди опускается в четверг утром, продолжая снижение предыдущего дня
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается в четверг утром, продолжая снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.35 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,31%, до 4,1885 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам предыдущего торгового дня медь подешевела на 0,07%, на снижение котировок могли повлиять слабые экономические данные по Китаю, который является крупным потребителем и импортером металла. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг страны, по версии делового издания Caixin, в ноябре снизился до 51,5 пункта с 52 пункта в октябре, хотя ожидался рост показателя.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,31%, до 9 083 доллара, алюминия выросла на 1,42%, до 2 646,5 доллара, цинка - на 0,11%, до 3 099 долларов.