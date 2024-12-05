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Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/mikhelson-853356906.html
Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году
Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году
Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет до 920 миллионов тонн, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:54+0300
2024-12-05T15:03+0300
экономика
россия
леонид михельсон
новатэк
спг
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет до 920 миллионов тонн, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на СПГ составит уже порядка 920 миллионов тонн", - сказал он."Новатэк" будет и дальше развивать СПГ-проекты для растущего мирового спроса, добавил Михельсон."Со стороны "Новатэка" будем и дальше развивать СПГ-проекты для растущего международного спроса", - сказал он.Михельсон также отметил, что мир не сможет обеспечить без России качественный энергопереход и при этом избежать кризиса с поставками.
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россия, леонид михельсон, новатэк, спг
Экономика, РОССИЯ, Леонид Михельсон, Новатэк, СПГ
14:54 05.12.2024 (обновлено: 15:03 05.12.2024)
 
Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году

Михельсон: мировой спрос на СПГ к 2040 году вырастет до 920 миллионов тонн

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон
Председатель правления ПАО Новатэк Леонид Михельсон - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет до 920 миллионов тонн, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на СПГ составит уже порядка 920 миллионов тонн", - сказал он.
"Новатэк" будет и дальше развивать СПГ-проекты для растущего мирового спроса, добавил Михельсон.
"Со стороны "Новатэка" будем и дальше развивать СПГ-проекты для растущего международного спроса", - сказал он.
Михельсон также отметил, что мир не сможет обеспечить без России качественный энергопереход и при этом избежать кризиса с поставками.
ПМЭФ-2023. Работа форума
Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Севморпути
2 декабря, 09:37
 
ЭкономикаРОССИЯЛеонид МихельсонНоватэкСПГ
 
 
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