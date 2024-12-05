https://1prime.ru/20241205/mikhelson-853356906.html

Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году

Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

Михельсон рассказал, на сколько вырастет мировой спрос на СПГ к 2040 году

Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет до 920 миллионов тонн, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:54+0300

2024-12-05T14:54+0300

2024-12-05T15:03+0300

экономика

россия

леонид михельсон

новатэк

спг

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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году вырастет до 920 миллионов тонн, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на СПГ составит уже порядка 920 миллионов тонн", - сказал он."Новатэк" будет и дальше развивать СПГ-проекты для растущего мирового спроса, добавил Михельсон."Со стороны "Новатэка" будем и дальше развивать СПГ-проекты для растущего международного спроса", - сказал он.Михельсон также отметил, что мир не сможет обеспечить без России качественный энергопереход и при этом избежать кризиса с поставками.

https://1prime.ru/20241202/novatek-853246279.html

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россия, леонид михельсон, новатэк, спг