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Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов

Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов - 05.12.2024, ПРАЙМ

Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов

Минфин России 5 декабря завершает процесс замещения суверенных российских еврооблигаций - в четверг ожидается одобрение оферт инвесторов, свидетельствуют... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T00:31+0300

2024-12-05T00:31+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минфин России 5 декабря завершает процесс замещения суверенных российских еврооблигаций - в четверг ожидается одобрение оферт инвесторов, свидетельствуют материалы министерства. Минфин РФ в начале сентября объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Сообщалось, что размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября. Минфин 3 декабря сообщил, что разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, номинированных в долларах и евро. Сообщалось, что размещение пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что ведомство рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте. Замещение российских суверенных еврооблигаций позволит существенно повысить ликвидность рынка и создать новый класс инструментов на национальном долговом рынке, сообщал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Денис Мамонов.

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