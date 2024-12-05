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Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов
Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов - 05.12.2024, ПРАЙМ
Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов
Минфин России 5 декабря завершает процесс замещения суверенных российских еврооблигаций - в четверг ожидается одобрение оферт инвесторов, свидетельствуют... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T00:31+0300
2024-12-05T00:31+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минфин России 5 декабря завершает процесс замещения суверенных российских еврооблигаций - в четверг ожидается одобрение оферт инвесторов, свидетельствуют материалы министерства. Минфин РФ в начале сентября объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Сообщалось, что размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг. Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября. Минфин 3 декабря сообщил, что разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, номинированных в долларах и евро. Сообщалось, что размещение пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной. Замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что ведомство рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте. Замещение российских суверенных еврооблигаций позволит существенно повысить ликвидность рынка и создать новый класс инструментов на национальном долговом рынке, сообщал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Денис Мамонов.
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рынки, россия, финансы, рф, москва, владимир колычев, минфин, минфин рф
Рынки, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, Владимир Колычев, Минфин, Минфин РФ
00:31 05.12.2024
 
Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных евробондов

Минфин 5 декабря завершает процесс замещения суверенных российских евробондов

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минфин России 5 декабря завершает процесс замещения суверенных российских еврооблигаций - в четверг ожидается одобрение оферт инвесторов, свидетельствуют материалы министерства.
Минфин РФ в начале сентября объявил о старте замещения суверенных евробондов, предложив держателям всех находящихся в обращении бумаг направлять в министерство соответствующие оферты на их замещение. Сообщалось, что размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых бумаг.
Подать оферту могли держатели, являющиеся таковыми на конец операционного дня 12 сентября. Для держателей еврооблигаций в российском депозитарии срок представления волеизъявления на замещение истек 14 ноября, для держателей, чьи права учитываются в иностранном депозитарии, - 15 октября.
Минфин 3 декабря сообщил, что разместит 13 выпусков суверенных замещающих еврооблигаций, номинированных в долларах и евро. Сообщалось, что размещение пройдет без их оплаты денежными средствами путем замены на замещаемые еврооблигации (уступаемые права по замещаемым еврооблигациям РФ) в соотношении одна к одной.
Замминистра финансов Владимир Колычев сообщал, что ведомство рассчитывает заместить еврооблигации в один этап, поэтому "призывал всех ускориться". По его словам, всего суверенных евробондов у РФ выпущено чуть больше чем на 30 миллиардов долларов, из них резидентам принадлежит порядка 20 миллиардов в долларовом эквиваленте.
Замещение российских суверенных еврооблигаций позволит существенно повысить ликвидность рынка и создать новый класс инструментов на национальном долговом рынке, сообщал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Денис Мамонов.
 
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