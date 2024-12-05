Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/minpromtorg-853350914.html
Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки
Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки - 05.12.2024, ПРАЙМ
Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки
Количество импортеров биологически активных добавок (БАДы) в Россию выросло в восемь раз после введения маркировки, а российские производители увеличили свое... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:15+0300
2024-12-05T12:15+0300
экономика
россия
минпромторг
бад
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_0:122:1500:966_1920x0_80_0_0_afbbef58f05f5960a692ed8a04d2b25c.jpg
АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Количество импортеров биологически активных добавок (БАДы) в Россию выросло в восемь раз после введения маркировки, а российские производители увеличили свое присутствие на рынке в два раза, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. "По БАДам количество импортеров увеличилось в восемь раз, а российские производители увеличили свое присутствие вдвое", - сказала она во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт", комментируя ситуацию на рынке после запуска маркировки. Приезжева также добавила, что с момента запуска маркировки красной икры "обелилось" почти 8% рынка - 71 производство вышло из тени. Обязательная маркировка БАДов началась с 1 сентября 2023 года, красной и черной икры - с 1 мая 2024 года. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
https://1prime.ru/20240822/bad-851051443.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82733/26/827332605_120:0:1453:1000_1920x0_80_0_0_a1d2da04e6de8eee2a51a77d17be8034.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, минпромторг, бад
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, БАД
12:15 05.12.2024
 
Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки

Минпромторг: число импортеров БАДов в Россию выросло в восемь раз

© РИА Новости . Максим БогодвидТаблетки
Таблетки - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Количество импортеров биологически активных добавок (БАДы) в Россию выросло в восемь раз после введения маркировки, а российские производители увеличили свое присутствие на рынке в два раза, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.
"По БАДам количество импортеров увеличилось в восемь раз, а российские производители увеличили свое присутствие вдвое", - сказала она во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт", комментируя ситуацию на рынке после запуска маркировки.
Приезжева также добавила, что с момента запуска маркировки красной икры "обелилось" почти 8% рынка - 71 производство вышло из тени.
Обязательная маркировка БАДов началась с 1 сентября 2023 года, красной и черной икры - с 1 мая 2024 года.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
Лекарство в капсулах - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
На маркетплейсах обнаружили сотни БАДов с наркотическими веществами
22 августа, 06:33
 
ЭкономикаРОССИЯМинпромторгБАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала