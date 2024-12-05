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Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки

Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки - 05.12.2024, ПРАЙМ

Минпромторг оценил рост числа импортеров БАДов после введения маркировки

Количество импортеров биологически активных добавок (БАДы) в Россию выросло в восемь раз после введения маркировки, а российские производители увеличили свое... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T12:15+0300

2024-12-05T12:15+0300

2024-12-05T12:15+0300

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АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Количество импортеров биологически активных добавок (БАДы) в Россию выросло в восемь раз после введения маркировки, а российские производители увеличили свое присутствие на рынке в два раза, заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. "По БАДам количество импортеров увеличилось в восемь раз, а российские производители увеличили свое присутствие вдвое", - сказала она во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт", комментируя ситуацию на рынке после запуска маркировки. Приезжева также добавила, что с момента запуска маркировки красной икры "обелилось" почти 8% рынка - 71 производство вышло из тени. Обязательная маркировка БАДов началась с 1 сентября 2023 года, красной и черной икры - с 1 мая 2024 года. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

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россия, минпромторг, бад