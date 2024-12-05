https://1prime.ru/20241205/mishustin-853372738.html
Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин
Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин - 05.12.2024, ПРАЙМ
Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин
Реализация новых национальных проектов в стране не забуксует, заявил в эфире Первого канала премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T21:22+0300
2024-12-05T21:22+0300
2024-12-05T21:42+0300
экономика
россия
михаил мишустин
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Реализация новых национальных проектов в стране не забуксует, заявил в эфире Первого канала премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты", — ответил он на соответствующий вопрос.В четверг в Кремле проходило заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента России Владимира Путина. Мишустин доложил ему о готовности паспортов 19 новых нацпроектов.Мишустин также отметил важность того, чтобы все российские семьи ощутили поддержку в рамках нового нацпроекта "Семья".По его словам, из 40 триллионов рублей, которые предусмотрены, 17 триллионов рублей — это (нацпроект) "Семья". Он выразил надежду, "что это очень важно будет для того, чтобы все семьи это почувствовали".Ранее премьер сообщал, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей. При этом на реализацию нацпроекта "Семья" пойдет более 17 триллионов рублей.
https://1prime.ru/20241205/putin-853362726.html
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россия, михаил мишустин, нацпроекты
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, нацпроекты
Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин
Мишустин: реализация новых нацпроектов не забуксует
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Реализация новых национальных проектов в стране не забуксует, заявил в эфире Первого канала премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты", — ответил он на соответствующий вопрос.
В четверг в Кремле проходило заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента России Владимира Путина. Мишустин доложил ему о готовности паспортов 19 новых нацпроектов.
Мишустин также отметил важность того, чтобы все российские семьи ощутили поддержку в рамках нового нацпроекта "Семья".
По его словам, из 40 триллионов рублей, которые предусмотрены, 17 триллионов рублей — это (нацпроект) "Семья". Он выразил надежду, "что это очень важно будет для того, чтобы все семьи это почувствовали".
Ранее премьер сообщал, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей. При этом на реализацию нацпроекта "Семья" пойдет более 17 триллионов рублей.
Путин дал поручения кабмину и регионам по итогам совещания по нацпроектам