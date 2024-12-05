https://1prime.ru/20241205/mishustin-853372738.html

Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин

Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин - 05.12.2024, ПРАЙМ

Реализация новых нацпроектов не забуксует, заявил Мишустин

Реализация новых национальных проектов в стране не забуксует, заявил в эфире Первого канала премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T21:22+0300

2024-12-05T21:22+0300

2024-12-05T21:42+0300

экономика

россия

михаил мишустин

нацпроекты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/15/852301199_0:0:3027:1702_1920x0_80_0_0_7a34089a4cca94c7bef59a69781e4039.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Реализация новых национальных проектов в стране не забуксует, заявил в эфире Первого канала премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Не забуксует... С 1 января запустим все национальные проекты", — ответил он на соответствующий вопрос.В четверг в Кремле проходило заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента России Владимира Путина. Мишустин доложил ему о готовности паспортов 19 новых нацпроектов.Мишустин также отметил важность того, чтобы все российские семьи ощутили поддержку в рамках нового нацпроекта "Семья".По его словам, из 40 триллионов рублей, которые предусмотрены, 17 триллионов рублей — это (нацпроект) "Семья". Он выразил надежду, "что это очень важно будет для того, чтобы все семьи это почувствовали".Ранее премьер сообщал, что из федеральных ресурсов на нацпроекты до конца 2030 года планируется направить свыше 40 триллионов рублей. При этом на реализацию нацпроекта "Семья" пойдет более 17 триллионов рублей.

https://1prime.ru/20241205/putin-853362726.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, нацпроекты