Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241205/moldaviya-853356627.html
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - 05.12.2024, ПРАЙМ
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:48+0300
2024-12-05T14:48+0300
энергетика
молдавия
кишинев
молдовагаз
energocom
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9ffc1d6260b9ff60c06eaefed57b859.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата. "Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге. Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://1prime.ru/20241130/povyshenie-853223652.html
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f0ad271ab0dac70aaeb46d1735076ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
молдавия, кишинев, молдовагаз, energocom
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Молдовагаз, Energocom
14:48 05.12.2024
 
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике

Речан: кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетике

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата.
"Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге.
Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ
30 ноября, 12:18
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯКишиневМолдовагазEnergocom
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала