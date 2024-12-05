https://1prime.ru/20241205/moldaviya-853356627.html
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - 05.12.2024, ПРАЙМ
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:48+0300
2024-12-05T14:48+0300
2024-12-05T14:48+0300
энергетика
молдавия
кишинев
молдовагаз
energocom
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9ffc1d6260b9ff60c06eaefed57b859.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата. "Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге. Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://1prime.ru/20241130/povyshenie-853223652.html
молдавия
кишинев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f0ad271ab0dac70aaeb46d1735076ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, кишинев, молдовагаз, energocom
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Молдовагаз, Energocom
Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике
Речан: кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетике
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.
Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата.
"Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге.
Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
В Молдавии предупредили об угрозе нацбезопасности из-за тарифов на газ