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Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике - 05.12.2024, ПРАЙМ

Правительство Молдавии потребует ввести режим ЧП в энергетике

Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:48+0300

2024-12-05T14:48+0300

2024-12-05T14:48+0300

энергетика

молдавия

кишинев

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Кабмин Молдавии потребует у парламента ввести режим ЧП в энергетическом секторе страны с 16 декабря. Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Ранее в четверг премьер сообщил, что в связи с энергокризисом в стране требует отставки министра энергетики Виктора Парликова, генерального директора Energocom Виктора Бынзаря и члена наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергея Тофилата. "Нас ждет трудный зимний сезон, со многими рисками, и я решил просить парламент ввести чрезвычайное положение в энергетике начиная с 16 декабря... пока не будет решена ситуация с газоснабжением граждан нашей страны, в том числе из приднестровского региона, но также, что очень важно, справиться с возможными последствиями кризиса и обеспечить электроэнергией также граждан на правом берегу Днестра", - заявил Речан на брифинге. Премьер отметил, что пока не будет назначен новый министр энергетики, он возьмет на себя его функции и будет координировать управление этим сектором. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

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молдавия, кишинев, молдовагаз, energocom