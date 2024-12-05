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МЦД-1 и МЦД-2 с 15 декабря будут следовать по новому расписанию

МЦД-1 и МЦД-2 с 15 декабря будут следовать по новому расписанию - 05.12.2024, ПРАЙМ

МЦД-1 и МЦД-2 с 15 декабря будут следовать по новому расписанию

Составы МЦД и другие пригородные поезда будут следовать по новому расписанию с 15 декабря, в частности, МЦД-1 и МЦД-2 ускорятся до пяти минут, сообщается на... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T07:53+0300

2024-12-05T07:53+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Составы МЦД и другие пригородные поезда будут следовать по новому расписанию с 15 декабря, в частности, МЦД-1 и МЦД-2 ускорятся до пяти минут, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой с 15 декабря внесет изменения в график движения. В частности, составы первого и второго Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) ускорятся до пяти минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что ряд пригородных поездов на всех направлениях будут ходить существенно быстрее, время отправления и прибытия станет более удобным, сократятся интервалы пересадок. Также назначены дополнительные поезда и экспрессы, у некоторых составов вагонов будет больше. "Белорусское направление... На участке Лобня — Одинцово МЦД-1 железнодорожный транспорт будет курсировать на две минуты, а в обратном направлении — на пять минут быстрее. Кроме того, в прежнем объеме восстановится движение между Белорусским вокзалом и станцией Усово. Ежедневно поезда будут выполнять 36 рейсов. Это связано с завершением строительства на участке от Белорусского вокзала до станции Фили. Последние составы до станции Звенигород будут отправляться от Белорусского вокзала в 23.02 вместо 22.42, в обратном направлении — в 23.15 вместо 23.05", - отмечается в сообщении. Помимо этого, дальние поезда Савеловского направления ускорятся. В частности, время в пути четырех составов по маршруту Савеловский вокзал — Савелово сократится на 8–23 минуты, шесть поездов в обратном направлении будут двигаться на 12–19 минут быстрее. Также пассажиры семи поездов от Савеловского вокзала до Дубны проведут в пути на 7–29 минут меньше, а поезда № 69237 обратного направления — на 30 минут. Кроме того, на 12 минут сократится время в пути поезда № 6928 от Савеловского вокзала до Талдома, а обратный поезд № 6943 будет привозить пассажиров на 16 минут раньше. Отмечается, что изменения коснулись также Курского, Рижского, Казанского, Калужского, Нижегородского, Павелецкого, Ярославского направлений.

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