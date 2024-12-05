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На чем обвал? - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/obval-853344896.html
На чем обвал?
На чем обвал? - 05.12.2024, ПРАЙМ
На чем обвал?
Индекс МосБиржи накануне рухнул на 3% на фоне неоднозначных комментариев Минфина о судьбе дивидендов Газпрома. С учетом высокого веса акций энергохолдинга в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:52+0300
2024-12-05T09:52+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
акции
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне рухнул на 3% на фоне неоднозначных комментариев Минфина о судьбе дивидендов Газпрома. С учетом высокого веса акций энергохолдинга в структуре бенчмарка, вчера и наблюдался такой масштабный пролив широкого рынка акций. Просто Газпром, быстро рухнув на 5%, утянул за собой весь рынок. Добавила негатива рынку статистика по недельной инфляции — рост цен ускорился выше 9% годовых, что негативно для бумаг, поскольку сильно повышает вероятность роста ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря. Теперь у индекса МосБиржи остается последняя опора — недавнее годовое дно на 2426 п. Вероятно, финансовые власти и корпорации сегодня попробуют успокоить рынок, а то вчера было уж очень эмоционально.Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+0%). Единственные, кто закрылся по нулям на фоне обвала широкого рынка. Просто они ранее сами сильно падали и уже достигли области перепроданности. Отскок может быть выше 50 руб.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-6,6%). Здесь негативно сыграла статистика по инфляции и рост вероятности очередного подъема ставки ЦБ. Компания сильно зависима от заемных средств, а при росте ссудных ставок происходит дисконтирование стоимости бумаг на бирже. Курс акций вновь возвращался на исторические минимумы под 900 руб. Быстрого восстановления не ожидается, пока ЦБ не даст сигнал о развороте ДКП — по нашим оценкам, это может быть не ранее конца I полугодия 2025 г.Рубль отбил почти 7% потерь со своих годовых минимумов, что были 27 ноября. Доллар уже у 104, евро упал к 110, а юань вчера был ниже 14,13. Пока все идет по намеченному плану стабилизации нацвалюты и коррекции перекупленных инвалют. До конца года есть потенциал дальнейшего укрепления рубля — к 100 за доллар и под 14 за июнь.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, акции
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Акции
09:52 05.12.2024
 

На чем обвал?

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне рухнул на 3% на фоне неоднозначных комментариев Минфина о судьбе дивидендов Газпрома. С учетом высокого веса акций энергохолдинга в структуре бенчмарка, вчера и наблюдался такой масштабный пролив широкого рынка акций. Просто Газпром, быстро рухнув на 5%, утянул за собой весь рынок. Добавила негатива рынку статистика по недельной инфляции — рост цен ускорился выше 9% годовых, что негативно для бумаг, поскольку сильно повышает вероятность роста ключевой ставки на заседании ЦБ 20 декабря. Теперь у индекса МосБиржи остается последняя опора — недавнее годовое дно на 2426 п. Вероятно, финансовые власти и корпорации сегодня попробуют успокоить рынок, а то вчера было уж очень эмоционально.
Сильнее рынка — акции Аэрофлота (+0%). Единственные, кто закрылся по нулям на фоне обвала широкого рынка. Просто они ранее сами сильно падали и уже достигли области перепроданности. Отскок может быть выше 50 руб.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-6,6%). Здесь негативно сыграла статистика по инфляции и рост вероятности очередного подъема ставки ЦБ. Компания сильно зависима от заемных средств, а при росте ссудных ставок происходит дисконтирование стоимости бумаг на бирже. Курс акций вновь возвращался на исторические минимумы под 900 руб. Быстрого восстановления не ожидается, пока ЦБ не даст сигнал о развороте ДКП — по нашим оценкам, это может быть не ранее конца I полугодия 2025 г.
Рубль отбил почти 7% потерь со своих годовых минимумов, что были 27 ноября. Доллар уже у 104, евро упал к 110, а юань вчера был ниже 14,13. Пока все идет по намеченному плану стабилизации нацвалюты и коррекции перекупленных инвалют. До конца года есть потенциал дальнейшего укрепления рубля — к 100 за доллар и под 14 за июнь.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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