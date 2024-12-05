https://1prime.ru/20241205/opek-853366275.html
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 февраля
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 февраля - 05.12.2024, ПРАЙМ
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 февраля
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 февраля 2025 года, сообщается на сайте кабмина РФ. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:42+0300
2024-12-05T17:42+0300
2024-12-05T17:42+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 3 февраля 2025 года, сообщается на сайте кабмина РФ. "58-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 3 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241205/opek-853362128.html
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россия, правительство рф, опек
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, ОПЕК
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 февраля
Кабмин: 58-е заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 3 февраля 2025 г