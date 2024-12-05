https://1prime.ru/20241205/opek-853367426.html

ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи нефти, заявил Новак

ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи нефти, заявил Новак - 05.12.2024, ПРАЙМ

ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи нефти, заявил Новак

ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи, чтобы не дестабилизировать рынок нефти в зимний период низкого спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:22+0300

2024-12-05T18:22+0300

2024-12-05T18:37+0300

экономика

опек

сделка опек+

добыча нефти

александр новак

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ОПЕК+ отложил до апреля увеличение добычи, чтобы не дестабилизировать рынок нефти в зимний период низкого спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Сегодня на министерской встрече приняли решение отложить начало восстановления на три месяца, до 1 апреля 2025 года, и период восстановления сделать 18 месяцев, с 1 апреля 2025 года по 1 октября 2026 года, чтобы более плавно начинать восстанавливать. Это связано в первую очередь с тем, чтобы в период зимнего спроса, когда он более низкий относительно летнего периода, не выбрасывать дополнительные объемы на рынок, с тем чтобы не дестабилизировать текущую ситуацию на нефтяном рынке", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Вице-премьер добавил, что уровень исполнения соглашения ОПЕК+ выше 100% и эта тема активно обсуждалась на встрече стран альянса в четверг."Сегодня эта тема активно обсуждалась. Уровень исполнения соглашения выше 100%. Есть отдельные страны, которые должны были компенсировать, график компенсаций предоставили в секретариат ОПЕК", - ответил он на вопрос о том, как в целом страны ОПЕК+ оценивают уровень исполнения своих обязательств в рамках соглашения.По словам Новака, ситуация на мировом рынке нефти стабильная, в том числе благодаря действиям ОПЕК+, наблюдается баланс спроса и предложения."Сегодня ситуация стабильная, в том числе благодаря действиям стран, входящих в ОПЕК+. Мы наблюдаем баланс спроса и предложения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как участники сделки ОПЕК+ оценивают ситуацию на глобальном рынке нефти.Вице-премьер также сообщил, что прирост спроса на нефть на мировом рынке в 2024 году составляет 1,4 миллиона баррелей в сутки, в следующем году ожидается около 1 миллиона баррелей в сутки."Мы видим, что в этом году прирост спроса на мировом рынке составляет примерно 1,4 миллиона баррелей в сутки. Ожидаем в следующем году около 1 миллиона баррелей в сутки", - заявил он.Кроме того, он отметил, что мировые цены на нефть адекватно отражают текущую ситуацию на нефтяном рынке."Цены, которые на рынке, они также отражают текущий статус в зимний период. Они несколько ниже, чем несколько месяцев назад, особенно в приход высокого спроса. Тем не менее на сегодняшний день они адекватно отражают текущую ситуацию на рынке", - заявил Новак.Мировые цены на нефть в преддверии заседания ОПЕК+, прошедшего в четверг, были стабильны на уровне около 72-74 долларов за баррель.

https://1prime.ru/20241205/neft-853359920.html

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опек, сделка опек+, добыча нефти, александр новак