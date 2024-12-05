https://1prime.ru/20241205/openai-853373580.html

OpenAI представила новую подписку ChatGPT Pro

OpenAI представила новую подписку ChatGPT Pro - 05.12.2024, ПРАЙМ

OpenAI представила новую подписку ChatGPT Pro

OpenAI представила новую подписку ChatGPT Pro, которая включает в себя доступ к последней серии моделей искусственного интеллекта (ИИ) o1, стоимость плана... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T22:32+0300

2024-12-05T22:32+0300

2024-12-05T22:32+0300

openai

технологии

chatgpt

ии

подписка

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. OpenAI представила новую подписку ChatGPT Pro, которая включает в себя доступ к последней серии моделей искусственного интеллекта (ИИ) o1, стоимость плана составит 200 долларов в месяц, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня мы добавляем ChatGPT Pro… Этот план включает в себя неограниченный доступ к нашей самой умной модели OpenAI o1, а также к o1-mini, GPT-4o и функции Advanced Voice. Он также включает в себя o1 pro mode - версию o1, которая использует больше вычислений, чтобы… давать еще более точные ответы на самые сложные задачи", - говорится в сообщении. Стоимость нового плана составит 200 долларов в месяц. Ожидается, что в будущем компания добавит в эту подписку более мощные функции для повышения производительности. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://1prime.ru/20241126/ii-853092085.html

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openai, технологии, chatgpt, ии, подписка