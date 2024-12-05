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Путин рассказал, когда нужно будет решать вопросы диверсификации ОПК
Путин рассказал, когда нужно будет решать вопросы диверсификации ОПК - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, когда нужно будет решать вопросы диверсификации ОПК
Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, такие возможности следует... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:37+0300
2024-12-05T15:37+0300
2024-12-05T15:37+0300
экономика
россия
владимир путин
впк
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, такие возможности следует закладывать в настоящее время, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет."Думаю, что в ближайшем будущем нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности", — сказал он.
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россия, владимир путин, впк
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВПК
Путин рассказал, когда нужно будет решать вопросы диверсификации ОПК
Путин: вопросы диверсификации ОПК нужно будет решать в ближайшем будущем
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий нужно будет решать в ближайшем будущем, такие возможности следует закладывать в настоящее время, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
"Думаю, что в ближайшем будущем нужно будет решать вопросы диверсификации работы оборонно-промышленного комплекса и отдельных предприятий. И нужно закладывать уже сегодня эти возможности", — сказал он.
Путин сообщил о подготовке нацпроекта в ракетно-космической промышленности