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"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"

"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника" - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"

Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:44+0300

2024-12-05T14:44+0300

2024-12-05T15:48+0300

вооружения

россия

роскосмос

юрий борисов

технологии

"орешник"

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. Об этом рассказал журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", — ответил он на вопрос, планируется ли повышать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.

https://1prime.ru/20241203/kiev-853288125.html

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россия, роскосмос, юрий борисов, технологии, "орешник"