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"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника" - 05.12.2024, ПРАЙМ
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"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"
"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника" - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"
Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:44+0300
2024-12-05T15:48+0300
вооружения
россия
роскосмос
юрий борисов
технологии
"орешник"
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. Об этом рассказал журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", — ответил он на вопрос, планируется ли повышать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.
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россия, роскосмос, юрий борисов, технологии, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Роскосмос, Юрий Борисов, Технологии, "Орешник"
14:44 05.12.2024 (обновлено: 15:48 05.12.2024)
 
"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"

Борисов: "Орешник" будет таким мощным, насколько потребуется Минобороны РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. Об этом рассказал журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
"Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", — ответил он на вопрос, планируется ли повышать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
СМИ узнали, каким оружием Киев намерен противостоять "Орешнику"
3 декабря, 11:20
 
ВооруженияРОССИЯРоскосмосЮрий БорисовТехнологии"Орешник"
 
 
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