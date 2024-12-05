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"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"
"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника" - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"
Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:44+0300
2024-12-05T14:44+0300
2024-12-05T15:48+0300
вооружения
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роскосмос
юрий борисов
технологии
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Предприятия "Роскосмоса" будут выпускать новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" такой мощности, которая потребуется Министерству обороны РФ. Об этом рассказал журналистам в Кремле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. "Сколько нужно министерству обороны, столько и сделаем", — ответил он на вопрос, планируется ли повышать мощность "Орешника" и улучшать его технические характеристики.
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россия, роскосмос, юрий борисов, технологии, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, Роскосмос, Юрий Борисов, Технологии, "Орешник"
"Роскосмос" раскрыл, какой может быть мощность "Орешника"
Борисов: "Орешник" будет таким мощным, насколько потребуется Минобороны РФ