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Экс-аналитик Пентагона сделала неожиданное заявление об оружии России
Экс-аналитик Пентагона сделала неожиданное заявление об оружии России - 05.12.2024, ПРАЙМ
Экс-аналитик Пентагона сделала неожиданное заявление об оружии России
Европа не сможет противодействовать российскому гиперзвуковому оружию, в том числе новой баллистической ракете средней дальности "Орешник", как минимум до 2030... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:20+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Европа не сможет противодействовать российскому гиперзвуковому оружию, в том числе новой баллистической ракете средней дальности "Орешник", как минимум до 2030 года, заявила бывший аналитик разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер. В статье в газете Telegraph она отмечает, что ни США, ни Британия на данный момент не могут сбить ракету, подобную "Орешнику", дальность действия которой охватывает большую часть Европы и западное побережье Штатов. "Без угрозы ответной реакции Путина невозможно удержать от использования гиперзвуковых ракет против Европы до, по меньшей мере, 2030 года", - подчеркнула бывший аналитик. Коффлер напоминает, что первая гиперзвуковая крылатая ракета собственного производства, как ожидается, в Британии не появится до 2030 года, аналога "Орешника" у нее сейчас нет. США тоже отстают от РФ и Китая в разработке гиперзвука, планируя развернуть гиперзвуковые ракеты, ориентировочно, в период 2027-2029 годов. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, сша, ес, "орешник"
Вооружения, РОССИЯ, США, ЕС, "Орешник"
Экс-аналитик Пентагона сделала неожиданное заявление об оружии России
Коффлер: Европа не сможет противодействовать гиперзвуку России до 2030 года
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Европа не сможет противодействовать российскому гиперзвуковому оружию, в том числе новой баллистической ракете средней дальности "Орешник", как минимум до 2030 года, заявила бывший аналитик разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
В статье в газете Telegraph она отмечает, что ни США, ни Британия на данный момент не могут сбить ракету, подобную "Орешнику", дальность действия которой охватывает большую часть Европы и западное побережье Штатов.
"Без угрозы ответной реакции Путина невозможно удержать от использования гиперзвуковых ракет против Европы до, по меньшей мере, 2030 года", - подчеркнула бывший аналитик.
Коффлер напоминает, что первая гиперзвуковая крылатая ракета собственного производства, как ожидается, в Британии не появится до 2030 года, аналога "Орешника" у нее сейчас нет. США тоже отстают от РФ и Китая в разработке гиперзвука, планируя развернуть гиперзвуковые ракеты, ориентировочно, в период 2027-2029 годов.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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